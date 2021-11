Kiili valda Vaelasse hakatakse peatselt rajama spordikompleksi, milles on mitu basseini, kümme tenniseväljakut, pallimängusaal… Arendaja on Spordiklubi Reval-Sport MTÜ. Harju Elu küsimustele vastab Reval Spordi juhataja Aldur Patrasjuk.

Kust tuli idee rajada just Vaelasse spordihoone, täpsemalt vee- ja tervisekeskus?

Kiili on väga kiiresti arenev vald, mitte kaugel linnast. Ühel kevadpäeval sõitsime üle Kurna viadukti ja silm jäi peale tühjale maatükile.

Kuna olime aastaid mõelnud oma spordiklubi laiendada, siis – mõeldud-tehtud. Ehk parafraseerides Nõmme linna rajajat Nikolai von Glehni, kes olla Nõmme raudteepeatuse lähedal 1873. aastal jalaga vastu maad põrutades öelnud: seie saagu lenn. Nii pidasime ka meie auto kinni, takseerisime kohta ja ütlesime: siia tulgu spordirajatis.

Nii see kõik algas.

Rajatis saab olema eelkõige perekeskne. See tähendab, et tulla saab kogu perega ja ühel ajal.

Kus täpsemalt on see koht, kus te auto kinni pidasite?

Tulevase spordikeskuse asukoht saab olema Vaela küla viaduktipoolne ots, ehitamisele tuleva lasteaia vastas. Nii et ka lasteaialastel oleks tulevikus lähedal basseinis käia. Kiili alevist on see mõni kilomeeter Tallinna poole.

Kui kaugel praegu projektiga ollakse?

Tegeleme momendil detailplaneeringu vormistamisega, et see lähiajal vallavolikogule kinnitamiseks üle anda. Kohalikke elanikke teavitame kõigest juba täpsemalt siis, kui detailplaneering on kinnitatud. Kindlasti tulevad ka kohalike elanikega põhjalikud arutelud uue spordirajatise üle.

Millised saavad olema rajatava hoone parameetrid – kui suur on bassein, mitu spordiväljakut tuleb?

Rajatis saab olema eelkõige perekeskne. See tähendab, et tulla saab kogu perega ja ühel ajal. Kui isa on jõusaalis ja ema ujulas, saavad lapsed palli või tennist mängida.

Planeeritud on nelja rajaga ujula, kus kaks rada on 25 ja kaks rada 50 meetrit pikad. Eripäraseks teeb rajatise basseinide nurga sisse tulev lastebassein, kus saab läbi viia ujumisõpetust lastele. Lisaks on erinevad liutorud ja lastele mõeldud suplusala, mullivannid ja erinevat tüüpi saunad.

Tenniseväljakuid saab olema kümme. Lisaks on erinevaid saale reketimängudeks, pallimängudeks on mõeldud eraldi saal. Ja veel mitu erinevat spordisaali. Nii et tegevust jagub kogu perele.

Kes on nii suure ehitise rahastaja?

Rahaga on ikka nii, et seda on vähe. Aga meile teadaolevalt on rahapuud Eestis pankade näol olemas, nii et lootus sureb viimasena.

Kui suur tuleb orienteeruvalt piletihind?

Kindlasti taskukohane. Aga väga palju sõltub see elektrihinnast. Vallavalitsusega on kokkulepe, et vallaelanikud saavad teatud protsendi ulatuses soodustust.

Millal läheb ehituseks?

Eks ikka siis, kui kogu ehitusprojekt koos ja ehitusluba väljastatud. Projekteerija on projektibüroo AB Korrus, kellel on alal suured kogemused.

Millal unikaalne hoone valmib?

Valmimisega on ikka nii, et see oleneb paljudest asjaoludest. Aga üks on selge – valmis ehitame me selle spordirajatise ükskord nagunii.

Mis veel?

Juhul kui kellelgi on rajatise osas põnevaid ettepanekuid, siis oleme rõõmuga neid nõus arutama ja realiseerima.

Klubi Reval-Sport

• Reval-Sport MTÜ on Tallinna suurim ja võimalusterohkeim spordiklubi.

• Asutatud 1999. aastal.

• Klubis pakutakse erinevaid treenimisvõimalusi.

• Palgal on 46 treenerit.