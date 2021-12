„Kas mingit müra kuulete?“ küsib mööblifirma OÜ Enima Trade’i juht Indrek Reitsak. „Ehk tunnete mingit vibratsiooni, värinat? Või tõmmake ninaga – äkki haistate midagi?“ Ümberolijad raputavad ainult pead…

Kolm nädalat tagasi, 9. novembril andis Kiili vallavalitsus kasutusloa veel ühele ärihoonele Vaela tehnopargis, otse Hansaplanti kõrval. Möödasõitja pilku ei paelu ainult moodne, ümbrusesse sulanduva hoone arhitektuur, vaid ka tuntud kaubamärgid hoone seinal: Enima, AGM, Kinnarps.

„Mööblitootja Enima oli selle hoone tellijaks ja on praegune ankurrentnik,“ kõneleb arendaja, ärihoone ehitanud OÜ Brandexi juht Toomas Tõldsepp.

„Otsustasime Keilast ja mujalt tootmise Kiilisse kokku kolida, sest siinne asukoht on kasvavale ettevõttele ideaalne – oleme Tallinna ringtee ääres, läheduses paiknevad teisedki suurettevõtted, sest piirkond on väga suure arengupotentsiaaliga. Sama on siit kesklinna vaid veerand tunni tee,“ põhjendab Indrek Reitsak tootmisele uue asukoha valikut.

Selle kolme nädala kohta, mil on uutes ruumides tegutsetud, oskab firma juht ainult kiidusõnu öelda. Kahe korruse ja 4500 ruutmeetri põrandapinna peale mahub lahedasti ära mittestandardse mööbli projekteerimine, unikaalsete projektide järgi mööbli tootmine ning turundustegevus – uute klientide otsimine, neile toodangu tutvustamine, arvepidamine.

Büroo, kus arvutite taga on ametis nii projekteerijad, disainerid, turundajad kui ka firma juhtkond, asub ärimaja avatud hooneosa teisel korrusel. Tootmine on bürooruumidest eraldatud helikindlate vaheseintega, paiknedes esimesel korrusel.

Sadulsepp Argo toole polsterdamas.

Ainulaadseks teeb hoone liimpuittaladest fassaadi karkass, mis on kaetud klaaspaneelidega. Sõrestikul olev klaassein annab hoonele nii avarust kui ka omapära, sobitudes samas ideaalselt ümbritseva loodusega.

Tootmine täielikult automatiseeritud

Puitmööbli valmistamiseks vajalik materjal on ladustatud esimesel korrusel olevasse lattu. Arvuti valib vastavalt joonistele välja vajaliku materjali, robotid transpordivad need tootmistsehhi, kus siis materjal juba parajaks lõigatakse ja seejärel muud vajalikud operatsioonid tehakse.

„Väga inimsõbralik tehnoloogia,“ kõneleb Dmitri, kelle ülesanne on jälgida kogu protsessi kuvarist. „Ei tolmu, ei müra, täiesti suletud töötlemine,“ kõneleb operaator.

Kõrvalsaalis käib salongitoolidele pehmuse andmine. Seda tööd päris arvuti ja robotite hooleks pole usaldatud.

„Mina olen Argo, sadulsepp,“ tutvustab ennast Keilast pärit meistrimees, ise toolile punast sametriiet ümber passitades. Riide alla tuleb sättida aga pehme polster.

„Selle partii toole on tellinud üks ilusalong,“ teab meistrimees. „Sellepärast peavad ka toolid ilusad saama!“

„Senini oli meie firma aastane müügitulu kaks miljonit, nüüd on ruumi kasvada,“ arutleb Indrek Reitsak. Enima mööbel on tuntud nii kodu- kui ka välismaal, tellijad on hotellid, bürood, restoranid.

Ärihoone pole veel valmis

Kuigi mööbli tootmine käib juba peaaegu et täisvõimsusel, pole ärihoone veel lõpuni sisustatud. Läbi kahe korruse ulatuvas büroos, kus teisel korrusel on kohad projekteerijatele, on esimene korrus veel sisustamata.

„Sellesse avarasse halli on planeeritud tipptasemel tehnoloogiaga konverentsiruum, kus saab korraldada nii koolitusi, seminare kui ka konverentse. Kiilis sellist avarat ruumi, kus korraga võib koolitust teha sajale inimesele, veel pole,“ kõneleb arendaja Toomas Tõldsepp.

Uus ärihoone. Fotod Ülo Russak

Paik on ideaalne – parkimine on osalistele tasuta, saab esinejaid kutsuda linnast, lõunaeinet pakub Hansaplanti restoran, loetleb Toomas Tõldsepp paiga eeliseid.

„Meie tahame siin hakata oma praegustele ja tulevastele klientidele uut toodangut tutvustama,“ ütleb Indrek Reitsak.

„Uus hoone on nagu rätsepaülikond, täpselt tellija soovi järgi mõõdetud ja valmistatud, kõiki nüansse on arvestatud,“ teab Kiili valda neli ärihoonet ehitanud arendaja Toomas Tõldsepp.

Hea rätsepaülikond ei paku rõõmu ainult kandjale, see pakub silmarõõmu kõikidele.