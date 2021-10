Septembrikuu viimasel reedel andsid siseminister Kristian Jaani ning päästeameti (PA) juht Kuno Tammearu üle PA autasud 120 tublile päästjale, vabatahtlikule, elupäästjale ning toetajale. Teenistuse kuldristi võttis vastu MTÜ Raasiku Tuletõrjeühingu juht Jaak Laanisto.

Tänavune aasta on Raasiku valla vabatahtlikele väga õnnelik. Kevadel valmis Aruküla alevikus uus päästedepoo. Nüüd aga võttis Jaak Laanisto vastu kõrge autasu, mida suhteliselt harva välja antakse ehk kuldristi. Aastal 2000 pälvis Laanisto teenistuse hõberisti.

“Tunne on meeldiv, kui sind ja sinu kaaslaste tööd märgatakse,” ütleb Laanisto Harju Elule. Samas lisab ta kohe, et kuldrist on autasu kogu valla vabatahtlikele tuletõrjujatele-päästjatele. “Üksi ei tee midagi ära. Ühing ja selle tegevus on olulised,” räägib mees.

Jaak Laanisto meenutab, et tema “nakatus” tuletõrjepisikuga juba lapsena. Ta elas nimelt Pikavere ja Alavere vahel ning ristmikul asunud pritsikuur oli tema elumajast hästi näha. “Kuur asus otse meie akende vastas. See oli 1950–60-ndatel,” meenutab ta.

Hiljem kolhoosi ajal töötas Laanisto Arukülas automajandis ning talle allusid ka vabatahtlikud päästjad. B-grupi komandod töötasid toona Arukülas ning Peningis.

Kahe aleviku vabatahtlikud

Uus algus oli 22 aastat tagasi, kui just Laanisto algatusel asutati MTÜ Raasiku Tuletõrjeühing. See oli Harjus üks esimesi vabatahtlikke ühinguid, mis taasloodi.

“Tunne on meeldiv, kui sind ja sinu kaaslaste tööd märgatakse.”

Tänaseks on Raasiku ühingul komandod-depood kahes alevikus ehk Arukülas ja Raasikul. “Raasikul toimetame Eesti-aegses ehk aastast 1936 pärit hoones. Seal on meil kaks autot ehk GAZ-53 ja GAZ-66,” ütleb Laanisto.

Arukülas valmis tänavu kevadel uus depoo. Leping ehituseks sõlmiti 23. juulil 2020. Koos käibemaksuga oli hind 442 861 eurot, millest OÜ Raven katab 56 protsenti, ülejäänud 44 protsenti käivad välja Aruküla päästedepoo ja Raasiku vald. Tööd algasid amortiseerunud laohoone lammutamisega mullu septembris.

“Seal on meil suur kustutusauto, millel seitsmetonnine paak,” ütleb Laanisto. Aruküla mehed sõidavad reeglina välja suurematele tulekahjudele, Raasiku seevastu maastikupõlengutele ning ka väiksematele juhtumitele. “GAZ-66 maastikul alt ei vea ning kinni ei jää,” kiidab Laanisto. Vabatahtlike väljasõiduaeg on kümme minutit.

Ennetustöö on väga tähtis

Ta on tänulik Raasiku vallale, kes vabatahtlikke toetab. Samuti saadi ehituseks summasid PRIA-lt. Lepe on ka päästeametiga, kes aitab tehnika ning ka rahaga.

“Vene tehnika on kohati päris talutav. Väikese ehitamise ja putitamisega saab asja. Põltsamaal on ettevõte, kes toob praeguselt Venemaalt tagavaraosi,” ütleb ta. Uued autod aga vajavad selliseid varuosi, mis maksavad päris palju ning arvel on päris mitu nulli.

Vabatahtlikud ei kustuta ainult põlenguid ega toimeta metsas. Tähtis on ka koolitus ning ennetus. Samuti õpetatakse välja korstnapühkijaid. “Laupäeval oli just suur koolipäev. Ennetus on meie tegemistes vast isegi number üks tegevus, sest mida vähem on väljasõite, seda parem,” ütleb Laanisto. Eelmises kvartalis tuli kahe komando peale 20 väljakutset.

Autasustatud harjulasi

Päästeteenistuse kuldrist

• Jaak Laanisto, MTÜ Raasiku Tuletõrjeühing

Päästeteenistuse hõberistid

• Armand Jürgenson, Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo peainspektor

• Aivar Toompere, Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja

• Andre Sepp, Harjumaa omavalitsuste liidu esimees, Raasiku vallavanem

• Riho Johanson, Saue valla abivallavanem

• Riivo Noor, Anija vallavanem

Päästeteenistuse medalid

• Aleksandr Skoromnõh, Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo nõunik

• Hillimar Heinroos, Korstnaabi OÜ

• Konstantin Gaponov, Muuga päästekomando meeskonnavanem

Elupäästja 1. klass

• Peeter Sermat, Muuga päästekomando päästja

Elupäästja 2. klass

• Maksim Jevdokimov, Muuga päästekomando päästja

Elupäästja 3. klass

• Artjom Levin, Muuga päästekomando päästja

• Jevgeni Raudsepp, Muuga päästekomando päästja

• Vladimir Novikov, Muuga päästekomando päästja