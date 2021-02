Sel aastal tuleb Eesti Vabariigi aastapäev Vabamus teisiti. Nimelt tähistame iseseisvumispäeva õues. Programmis on Eestimaaga seotud lumeskulptuuride ehitamine, lõõtsamuusika, ekskursioonid Tallinna vanalinnas ning saab külastada püsinäitust ja avatud on kohvik. Tegevusi jagub kogu perele. Sündmuse piletid on vaja soetada eelmüügist.

“Seekord oleme kodumaa sünnipäevaks koostanud tavapärasest erineva ja ajale kohase programmi. Kõigi tervise ja heaolu nimel toimuvad enamik tegevusi õues. Lumerohke talv pakub selleks ka mitmeid võimalusi ja seetõttu kutsume kõiki huvilisi, eelkõige aga peresid ehitama meie kodumaaga seotud hoonetest või sümbolitest lumeskulptuure. Oleks ju tore, kui muuseumi kõrvale kerkiksid lumest Pikad Hermannid, Toompea lossid või rahvariietes lumememmed,” ütles Vabamu tegevjuht Keiu Telve.

“Vastavalt valitsuse kehtestatud reeglitele peame me aga piirama osalejate arvu ja seetõttu palume sündmuse piletid osta eelmüügist. Lisaks tasub tähele panna, et pidupäeval on muuseum avatud ka tavapärasest erineval ajal, kell 9–16,” rõhutas Telve.

24. veebruari programm Vabamus

• Muuseum on avatud kell 9–16.

• Kell 12–14 ergutab muuseumikülastajaid ja lumemeistreid lõõtsal Kert Krüsban.

• Muuseumi kohvikus saab maitsta kiluvõileibu ning rüübata teed.

• Avatud on püsinäitus “Vabadusel ei ole piire”.

Eesti-teemaliste lumeskulptuuride ehitamine, kell 11–14

Ehitamiseks on vajalik oma ehitusmeeskond eelnevalt registreerida aadressil broneering@vabamu.ee . Ehitamiseks tuleb kaasa võtta lumelabidas, ämber, värvid või detailid skulptuuride kaunistamiseks. Ehitamiseks vajaliku vee toob kohale Päästeamet.

Tallinna vanalinna ekskursioon “Vabaduse ja taastamise radadel” kell 10 ja 14

Osalemine eelmüügist soetatud ekskursioonipiletiga, millega pääseb ka muuseumisse.

Kirjeldus: sel aastal möödub Eesti iseseisvuse taastamisest 30 aastat. Otsime ekskursiooni käigus Tallinna vanalinnas üles paigad ja kohad, mis on seotud eestlaste iseseisvuse väljakuulutamise ja taastamise ning selle hoidmisega. Arutleme vabadust toonud ja vabadust hoidvate institutsioonide ning sündmuste rolli üle nii aastal 1918 kui 1991. Juttu tuleb Eesti vabariigi välja kuulutamisest, Hirvepargi sündmustest, barrikaadide rajamisest Toompeale, Eesti vabaduse eest võidelnud poliitikutest ja tavakodanikest, nende väärtustest ja tõekspidamistest.

KGB vangikongid

Vabamu filiaal KGB vangikongid on samuti 24. veebruaril avatud. Lisaks püsinäitusele on seal avatud Jevfrosinja Kersnovskaja näitus “Kui palju maksab inimene?”.

Lahtiolekuaeg ja piletid eelmüügist

Vabamu ja KGB vangikongid on avatud ajavahemikul 9–16.

Piletid Vabamu ja KGB vangikongide külastamiseks on vajalik soetada eelnevalt Fientast.

Pidupäeva erihind Vabamus: täiskasvanu 5 €, sooduspilet 3 €, perepilet 11 €. Osta pilet Fientast.

Pidupäeva erihind KGB vangikongides: täiskasvanu 2 €, sooduspilet 2 €, perepilet 5 €. Osta pilet Fientast.

Vastavalt valitsuse kehtestatud nõuetele on sündmusel osalejatel soovitatav kanda maski ning järgida 2+2 reeglit.

Uuri sündmuse kohta lähemalt Vabamu kodulehelt.

Lisainfo Ingrid Piirsalu, turundus- ja kommunikatsioonijuht, + 372 5646 4035, ingrid@vabamu.ee

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu, Toompea 8, 10142 Tallinn

www.vabamu.ee