“Paljudele Harjumaa inimestele on saanud harjumuseks sõita Väänasse, valida istandusest välja sobiv jõulukuusk, see maha saagida, autole siduda ja… jõulud võivad tuppa tulla,” kõneleb Vääna Puukooli juhataja Andres Monvelt veidi mõtlikult, kuna sel aastal tahab tuntud ja tunnustatud puukool seda ostjaile omaseks saanud jõulutraditsiooni natuke uuendada.

Nimelt istanduses, kus inimesed tavaliselt käisid omale jõulurõõmu valimas, sel aastal lõikekuuske kahjuks pakkuda ei ole.

“Sellega soovime öelda, et jõulukuuski pakume ikka, kuid pisut teistsugusel moel,” ütleb Vääna Puukooli turundusjuht Kadri Jõgi ja tootmisjuht Kädi Köösel täpsustab: “Kui kogu maailmas liigutakse aina enam taaskasutuse teed, eks siis taimemüüjad ja -kasvatajadki ürita trendiga sammu pidada või isegi sellest ees olla. Nii soovitame ja pakumegi Vääna Puukoolis sel aastal oma kasvatatud jõulukuuski pottides. Valikus on harilikud kuused, torkavad kuused, Serbia kuused ja Korea nulud. Need kõik on harjumuspärase kuusekujuga puud, kuid on ka erikujulisi kuuski, mida võiks jõulukompositsioonides kasutada.”

“Potis kasvava jõulupuu võib ehtida kõige erinevamatesse kohtadesse – tuppa, terrassile, rõdule, õue…,” ütleb tootmisjuht Kädi Köösel. “Kui aga potijõulupuu on pikalt toas, siis peale pühi teda kohe õue viia ei saa, sest temperatuuride vahe on liiga suur ja puu võib hukkuda. Hea oleks hoida puukest kuni kevadeni jahedamas ruumis, kas siis verandal, kinniehitatud rõdul või mõnes muus jahedamas kohas. Kasta tuleb taime mõõdukalt ja pigem vähe kui palju,” jagab Kadri Jõgi oma kogemusi.

Põhiartikkel, mida Vääna Puukool aiandushuvilistele pakub, on ette kasvatatud hekielupuud. Populaarsemad sordid on ‘Brabant’ ja ‘Smaragd’. Kuid on ka mitmeid teisi huvitavaid sorte: kerakujulisi, koonusjaid, sammasjaid, kollaseid, sinakaid, rohelisi ja rohe-valgekirjusid. Sortide valik on suur. Lisaks elupuudele müüakse teisigi okaspuid – kuuskede, mändide ja kadakate erinevaid liike ja sorte.

“Elupuude noored istikud toome Hollandist, nagu ka enamiku teisi okaspuid. Hollandis on lihtsalt suurem ja mitmekesisem taimede valik. Imporditud noored taimed kohanevad Eesti kliimaga aasta jooksul. Seda, et Hollandist toodud okaspuud meie kliimas kasvama ei läheks, ei ole vaja karta. Kevadel taimi istutades tuleks neid ereda päikese eest varjutuskangaga kaitsta nii kaua, kuni taimed on juurdunud,” kõneleb tootmisjuht Kädi Köösel.

Lisaks okaspuudele pakub Vääna Puukool veel dekoratiivseid lehtpõõsaid, viljapuid ja marjapõõsaid. Saagiandjad on eranditult kõik kodumaised taimed.

“Taimi võib meilt osta ja koduaeda ümber istutada niikaua, kuni labidas mulda läheb,” ütleb Vääna Puukooli juhataja Andres Monvelt. Vääna Puukool on avatud 23. detsembrini, 24. detsembril peetakse juba pühi. “Soovitan huvilistel tulla ikka varakult enne jõule, sest valik on sel aastal väiksem ja kõigile soovijaile ei pruugigi puid jätkuda,” lisab Andres Monvelt. Jälgige informatsiooni lahtiolekuaegade kohta meie kodulehel: www.väänapuukool.ee. Täpsustavate küsimuste korral saab infot telefonil 5669 5577.