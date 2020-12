Harku vallas Vääna-Jõesuu külas alustati Elisa telemasti paigaldamist. Uus Elisa paigaldatav mast tuleb 60 m kõrge ja see paigaldatakse MK-le kuuluvasse metsa. Asukoht on valitud arvestades optimaalsema levi, elektrivarustuse, ligipääsetavusega ja et mast ei oleks piirkonnas silma riivav.

Mast hakkab mobiilileviga katma Vääna-Jõesuu ja Naage külade piirkonda ning tõstab piirkonnas elavate inimeste mobiilse andmeside kvaliteeti. Näiteks parendab see 4G andmesidekiirusi ja tõuseb kõigi teenuste kvaliteet, mis 4G-d internetiga ühendamiseks kasutavad. Enne masti käiku võtmist taotleb Elisa ka Terviseametilt kooskõlastust, et kõik vastaks riiklikele piirnormidele.

Tänasel erakordsel ajal on mobiil- ja andmeside elutähtsaks teenuseks ning on äärmiselt oluline, et kõikidel majapidamistel oleks ligipääs kvaliteetsele kõneteenusele ja kiirele internetile nii kaug- kui õppetööks.