Vääna-Jõesuu jõesuudmes, merest mõnesaja meetri kaugusel asuv jalakäijate sild on aastaid olnud remontimata. Nüüd on silla renoveerimine alanud.

„Töötleme silla metallkonstruktsioone korrosioonitõrje vahenditega, siis värvime konstruktsioonid üle, võimalusel pingutame rippsilda hoidvaid terastrosse,“ loetles vajalikke töid silla remonti teostava Harku valla ettevõtte Strantum esindaja Jaanus Härms. Töö algas pihta oktoobri alguses, vahepealsed tormised ilmad katkestasid aga silla remondi.

„Tegelikult oli silla remont plaanis juba kevadel, aga mitu hanget, millega ehitajaid otsisime, ebaõnnestusid. Vald ei leidnud ehitajaid. Kui lõpuks tegijad saime, siis oli juba hilja, rannahooaeg oli alanud ja me ei tahtnud hooajaks silda sulgeda,“ selgitas Harku valla haldusspetsialist Ruth Teder.

Nüüd töö käib. Silla metallist piirded, mis on aastatega läbi roostetanud, kujutavad jalutajatele tõsist ohtu. „Rannahooajal ületab silda iga päev sadu inimesi. Selle pärast vahetame piirded välja. Kuna põhikonstruktsioon – silda hoidvad postid ja üle Vääna jõe viivad talad – on ekspertiisi andmetel tugevad, siis neid me vahetama ei hakka, küll aga tahame trosse pingutada. Kas õnnestub, ei tea,“ kõneles Jaanus Härms tehtavatest töödest. Tema sõnul on laudpõrand silla taladel tugev, kannatab ülesõitu ka randa teenindava ATVga.

Et silla alla pääseks kandetalasid roostest puhastama ja värvima, on ehitajad rajanud silla kõrvale ajutise purde.

Arvestatakse elusa loodusega

Keskkonnaaktivist ja loodusmees Val Rajasaar on Harku vallarahva sotsiaalmeedia kommuunis kirjutanud, et silla renoveerimisel peaks arvestama Natura 2000 ja looduskaitse all oleva jõe suudmega, kus nelja-viit liiki kalad kudemas käivad ja ka poolveelised imetajad üles-alla liiguvad. See tähendab, et renoveerimisel tuleb värvustega arvestada, et alt üles vaadates oleks sild enam-vähem taeva taustaga ja hele ning küljelt vaadates oleksid samuti taevaga sulanduvad hallid-sinakad toonid.

Silla haldaja, Strantumi esindaja Jaanus Härms. Fotod Ülo Russak

„Originaalvärvid, mida arhitekt kunagi sillale kavandas, olid liivakarva kollane ja taevasinine tugipostidel, liivakarva kollane piiretel. Arvan, et need värvid sobivad nii ümbritseva loodusega kui elusale loodusele, kaladele ja veeloomadele,“ rääkis Ruth Teder.

Remondi lõpp järgmisel kevadele

„Silla puitpõranda puhastame ja katame kaitsevahendiga, mõjub loodusliku taustana kindlasti rahustavalt,“ täpsustas Jaanus Härms.

Silla renoveerimisega tahetakse valmis jõuda – kui muidugi ilmad jälle vingerpussi ei mängi – veel käesoleval aastal. Siis on järgmisel hooajal rannamõnude nautlejaid ootamas nii suve lõpus valminud Vääna-Jõesuu külalistemaja koos baariga, SUP-laudade laenutus ja renoveeritud sild. Liivarannast ja mereveest rääkimata.

„Kui sügisel valmis ei jõua, jätkame kevadel. Ja siis alustame juba varakult, ehitajad on olemas. Järgmiseks rannahooajaks saab sild kindlasti korda,“ ütles Ruth Teder

Silla remondi maksumus on 32 000 eurot.

Kommentaar

Silda on mitu korda remonditud

Sulev Roos, Harku vallavanem

Vääna jõe suudmesse ehitati sild pool sajandit tagasi, möödunud sajandi 70ndate alguses. Ehitajaks oli Keila kommunaalkombinaat, kelle hallata oli nii Klooga kui Vääna-Jõesuu rand.

Kui Harku vald 90ndatel taassündis, siis anti sild vallale üle. Oleme seda mitu korda remontinud, üks kord on ka silla kandesammas lõhki külmunud. Siis keevitasime ja lappisime. Ka silla puidust laudpõranda oleme korra välja vahetanud, värvinud vähemalt kolm korda. Nüüd olid aga metallist käsipuud täiesti läbi roostetanud. Oli viimane aeg silla remont taas ette võtta.