Harku valla kaasava eelarve jaoks laekus viis ettepanekut, millest vallavalitsuse moodustatud komisjon pani hääletusele kaks. 173 poolthäälega võitis idee rajada mitmefunktsiooniline spordiväljak Vääna-Jõesuusse.

Harku valla 2020. aasta kaasavaks eelarveks mahus kuni 50 000 eurot said kõik vallaelanikud teha ettepanekuid 1. septembrist kuni 31. oktoobrini.

13. novembril kogunenud komisjon leidis, et viiest esitatud ettepanekust kvalifitseeruvad kaks: Vääna-Jõesuu mitmefunktsionaalne spordiväljak ning Pump-track-spordi- ja mänguväljak Tabasallu.

Ettepanekuid hääletati 2.–9. detsembrini veebiplatvormil www.volis.ee. 173 poolthäälega võitis idee rajada mitmefunktsiooniline spordiväljak Vääna-Jõesuusse, mille käis välja Vahur Vatter.

Vaja kaasaegseid võimalusi

Kust tuli mõte sellise spordiväljaku rajamiseks? “Tänapäeva lapsi meelitab ainult kaasaegsete vahenditega spordi juurde,” selgitab Vatter, kes on ka ise Vääna-Jõesuu elanik. Mees töötab kaitseväes, kuid veab ühtlasi kohaliku kooli juures jalgpalliringi.

Millised spordivõimalusi Vääna-Jõesuus praegu pakutakse? “On Aerofloti suvelaagrist jäänud staadion ja kooli spordisaal suurusega 12×24 meetrit,” ütleb mees. Saalis mängitakse korvpalli, võrkpalli, saalihokit ja jalgpalli.

“Staadioni jooksurajad on äsja renoveeritud ja täiesti kaasaegsed, aga muruosa on konarlik, kivine ja künklik. Jalgpalliväravad on olemas, aga jalgpalli seal praegu korralikult mängida ei saa. Staadioni arendus ja parendamine jätkub. Miniareena lihtsalt mitmekesistab võimalusi ja lisab spordialasid, mida õues harrastada,” täpsustab Vatter.

Multifunktsionaalne spordiväljak tuleks spordisaali kõrvale. “Planeerimisel me tegelikult lähtusime tenniseväljaku mõõtmetest ja optimaalne suurus paarismänguks spetsialistide soovitusel on 16×34 meetrit. See on A ja O, kuna ülejäänud alad ei ole mõõtmetest nii sõltuvad. Aga mängima hakatakse seal lisaks tennisele ka jalgpalli, võrkpalli ja maahokit,” selgitab mees.

Kuidas erinevad spordialad tulevasel miniareenal toime tulevad? “Tehniline lahendus on tenniseväljakute spetsiaalne kunstmurukate. Selle peal saab jalgpalli mängida väga hästi ja tegeleda ka teiste aladega. Ajalises mõttes jaguneb meil juba praegu spordisaal eri harrastuste vahel ilusti ära. Areena annab lihtsalt võimaluse kõikide aladega õue kolida, kohe kui ilmad seda lubavad,” arvab Vatter.

Tahet peab olema

Mehe arvates sobib selline miniareena nii täiskasvanutele kui ka lastele. Mees ise treenib lapsi vanuses 7–12.

Kas 50 000 euroga on võimalik säärane mitmefunktsionaalne spordiväljak Vääna-Jõesuusse valmis ehitada? “Loomulikult, tahet peab olema. Siis on igasugused asjad võimalikud,” on Vatter kindel.

Mees loodab, et spordiväljak valmib juba 2020. aasta kevadeks. “See on iseenesest ju lihtne asi. Esmalt tehakse hästitasandatud killustikuplats, mille peale pannakse kunstmuru ja ehitatakse puidust seinad ümber. Ongi kogu muusika,” ütleb ta.

Alternatiivne ettepanek, mis pälvis 111 häält, oli Tabasalu pump-track ehk rahvakeeli öeldnuna trikirataste sõidurada. Millega seletada seda, et Vääna-Jõesuu multifunktsionaalne spordiväljak rohkem hääli sai?

“Ju siis on parem idee,” ütleb Vatter. “Ma arvan ka, et enamik hääletajaid on kohalikud Vääna-Jõesuu lapsevanemad, aktiivsed kohalikud või lihtsalt harrastussportlased.”