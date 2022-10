Käes on suur hoidiste valmistamise aeg ja talvevarude kogumine. Aiad ja metsad toodavad toorainet nii kuis jaksavad ja uued retseptid ootavad katsetamist.

Retsepte mooside, kurkide ja salatite valmistamiseks on pärandatud põlvest põlve ja ajaga täiustatud. Ikka on keegi lisanud uue komponendi, mis teeb selle veelgi erilisemaks. Populaarsed on erinevad moosid soolaste toitude kõrvale, hapendatud salatid ning joogid.

Hoole ja armastusega on kodudes teeseent kasvatatud juba iidsetest aegadest. Kingitud perest perre, et ka teised selle headusest osa saaks.

Teeseen sisaldab rohkelt vitamiine, orgaanilisi happeid, pärmseeni ning ensüüme. Seda kultuurseent peetakse looduslikuks antibiootikumiks ning see tugevdab organismi, aidates kaasa seedeelundkonna tööle, mõjudes hästi südamele ja liigestele. Teeseen ergutab maksa ja sapi tööd ning reguleerib vere kolesteroolitaset. Erinevaid teeseenejooke ehk kombuchasid saab osta ka juba valmis kujul, kuid seene kodus kasvatamise protsess on kindlasti kogemus omaette.

Kuidas teeseent kasvatada?

Kui kelleltki juba kasvavat teeseenepojakest pole võtta, siis saad teeseene kultuuri kasvama panna ka poeletilt soetatud maitsestamata toor-kombucha-joogi abil. Valmis joogist seene kasvatamiseks on sul vaja väga puhast liitrist klaaspurki. Kalla sinna pudelitäis teeseenejooki, aseta peale puhas marli ja unusta ta nädalaks ajaks sooja, õhurikkasse, aga pimedasse kohta. Nädala jooksul kasvab purgi pinnale õhuke teeseene kiht. Lisa talle toatemperatuurini jahutatud ja suhkruga magustatud musta või rohelist teed ning umbes nädala või kahe pärast saadki nautida oma isiklikku kombuchat.

Et sellest teha üks vahva peojook, saad eelneval päeval lisada potti sobivad marjad ja vürtsid. Näiteks sügiseseks joogiks nelk, kaneel ja pohlad, sinna peale valada oma kombucha ja järgmisel päeval ongi maitsestatud jook valmis!

Veel võid maitsestada teejooki ürtidega, piparmündi või melissiga. Lisada sinna ingverit, sidrunit ja mett, et talvisel perioodil oma tervist toetada.

Hapendamine on taas populaarne

Hapukapsas, hapupiim, hapukurk, kõik need hoidised on meile vanaemade varasalvest tuttavad. Hapendatud ehk kääritatud, peenemalt öelda fermenteeritud toit sisaldab suurel hulgal probiootikume, mis on meie soolestiku töö juures olulised abimehed. Lisaks suurendab see protsess vitamiinide hulka toidus, muudab selle kergemini omastatavaks, aitab organismi puhastada ning võitleb põletike vastu.

Kimchi on üks neist toitudest, mis toidulaual üha enam populaarsust kogub. Seda suurepäraste omaduste ja maitsega hoidist saab soetada nii poest kui laatadelt, aga ka ise kodus valmistada. Tegemist on põhiliselt hiina kapsast valmistatava köögiviljasalatiga, kuhu on lisatud vastavalt taluvusele ka vürtsi.

Kimchi valmistamiseks tee nii:

Lõika üks hiina kapsas sobivateks tükkideks. Lisa u 0,5 dl soola, masseeri läbi ja lase soolal u kolm tundi imenduda, seejärel loputa.

Lisa kapsale peenikeste ribadena üks porgand, roheline sibul ja riivitult kolm küünt küüslauku. Maitsesta riivitud ingveri, kalakastme ja sobivas koguses tšillipulbriga.

Sega ja mudi kätega korralikult läbi.

Tõsta segu purki ja kata kaanega. Ära sulge kaant õhukindlalt, sest muidu ei saa fermenteerimise protsess alata. Kolme päeva pärast peaks kimchi valmis olema ja võid oma kätetööd nautima asuda!

Moos juustu peale ja tšilli marmelaadi sisse

Traditsiooniline õuna- ja maasikamoos on keldririiulitel tähtsal kohal. Liha kõrvale saab aga pakkuda ka erinevaid tšatnisid ja marmelaade. Nii nagu magusate mooside valmistamiseks kasutatakse ka neis marju ja puuvilju.

Kui aiasaaduseid rikkalikult jagub, siis on siin võimalus katsetamiseks.

RETSEPTE

Vürtsikas pohlatšatni

3 l pohli

8 dl rosinaid

8 suurt tükeldatud sibulat

3 tükeldatud punast tšillit

4 tükeldatud küüslauguküünt

6 dl suhkrut

9 dl valgeveiniäädikat

6 tl sinepipulbrit

3 tl soola

3 tl jahvatatud musta pipart

Lisa kõik komponendid potti, maitsesta ja keeda 1,5-2h, kuni segu on silmnähtavalt paksenenud. Sule tšatni kuumalt õhukindlalt purkidesse ja naudi näiteks talvel verivorsti kõrvale või pane koos lihaga ahju küpsema!

Tomati-õunamarmelaad natukese tšilliga

600 g tomateid

300 g õunu

1 laim

0,5-1 tükeldatud tšillit (olenevalt soovist)

4 dl suhkrut

Tee noaga tomatitesse paar täket, kasta keeva vee sisse ja eemalda koor. Koori ja riivi õunad, riivi ka laimi koor ja pigista õunte hulka poole laimi mahl. Pane kõik komponendid potti, keeda 15 minutit kaane all ja klopi seejärel hoolega vahule. Pane kogu marmelaad kuumalt purkidesse ja sulge õhukindlalt.