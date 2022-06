Harju Elu uuris meie põhilistelt jaanilaua katjatelt, mida uut pakutakse seekord ja millised maitsed on vastu pidanud aastaid.

Jaanilaua tooteid tutvustavad Relika Aviste,Linnamäe lihatööstuse turundusjuht, Eva Maarend, Saku õlletehase turundusjuht, Andres Ottis, OÜ Lameleib tegevjuht, Oxanna Bandura, Raasiku õlletehase turundusjuht ja Kristina Mustonen-Shevelevskyi, HKScani Baltikumi äridirektor.

Linnamäelt BBQ-suitsupõrsas

Linnamäe Lihatööstus koos Liivimaa Lihaveisega on sel suvel kaupluselettidel täiesti uue suvesortimendiga, kuhu kuulub ka ulukiliha tooteid. Tänaseks on paljude tarbijate lemmikuks osutunud tomati-basiiliku broilerikintsuliha ja rohumaaveise BBQ-suitsused toorvorstid. Kindlasti tasub mainimist ka meie e-poest tellitav BBQ-suitsupõrsas, millest saab söönuks 30-pealine seltskond.

Oskajamad grillmeistrid hindavad meie tootevalikus kõige enam aga mahe rohumaaveise erinevaid steike.

Saku toob turule Rock Zero

Selleks, et juba niigi tublisti kasvanud alkoholivaba õlle turgu ja vastutustundlikku tarbimist eest vedada oleme sel hooajal lansseerinud ka kaks uut alkoholivaba õlletoodet: Saku on Ice alkoholivaba ananass-laim ja eestlaste ühe lemmikbrändi Rock alkoholivaba alternatiivi: Rock Zero.

Tarbijate esimene tagasiside on olnud väga positiivne – tarbija ei taha teha alkoholivabade toodete puhul järeleandmisi oma brändieelistustes ja meie ülesanne on talle tema lemmikbrände ka alkoholivaba valikuna pakkuda.

Lameleib üllatab lavashi snäkiga

Kodumaised OÜ LameLeib tooted on valmistatud Eesti jahust ega sisalda säilitus- ega muid lisaaineid.

Selleks, et saaksid lameleivasnäkki lõkke ääres nautida, jagame selle valmistamiseks juhiseid: võta lavash, määri ühele poole pestot või sulajuustu ning murra lameleib keskelt kokku. Aseta lavash kuumale grillile, küpseta mõlemalt poolt mõned sekundid, kuni lavash muutub krõbedaks.

LameLeib teeb toidu põnevaks! Naudi ise ning jaga sõpradega!

Raasikult keelekastmeks meejook

Sel aastal on meie poolt eripakkumiseks naistele kinkepakk, kus on eripruulimisega valmistatud lillejook meega. Lillejook on vürtsikas jook, mis valmib mee käärimisprotsessi käigus. Protsessi lõpus lisatakse rukki- ja saialille õielehti. Mesi ja õielehed tagavad joogile meeldiva ja peene maitse, milles on tasakaalus alkoholile omane mõru maik ja mee täidlane magusus.

Rakvere lihatööstus pakub uudsena liha kuivmarinaadis

Jaanipäevaklassikuteks on meil sellised rahvalemmikud nagu keefiri-, jogurti-, äädika- ning marjased marinaadid. Viimastest on püsinud kõige suurema lemmikuna mustikas. Rakvere ja Talleggi uudistoodete maitsetes on rohkelt värskust ja suund on kergusel. Rakvere sarjas on uudseks kuivmarinaadis lihad. Endiselt armastatakse klassikalist BBQ-d ehk suitsust grill-liha.

Marineeritud grilltoodete seast tooks välja greibi, mineraalvee, rabarberi, virsiku ja ananassi maitsed. Rakvere on grillihooajaks toonud turule 21 toodet ja Talleggi kevadsuvises kollektsioonis on 12 uut toodet, mis on müügil ainult selleks hooajaks.