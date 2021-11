12. novembril Laulasmaal ja Paldiskis avatud päikesepaneelidel tegutsevad toiduringluskapid on esimesed omataolised Eestis. Kevadel soovib kogukondlik algatus Roheline Vald koos Lääne-Harju vallaga ja AS-iga Alexela ning Sunly City toel avada kolmanda taolise kapi ka Padisel.

Paldiski linna kapp on olnud üleval paar nädalat ning see asub Coopi Konsumi juures. Laulasmaa kapp aga seisab Selveri kõrval. Mõlemas on toitu nii külmas osas kui ka avariiulitel. Kohalike hinnangul on selline jagamine väga vajalik.

Säästlikkusest ja taaskasutusest rääkis reedel ka keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „Eestis läheb igal aastal äraviskamisele kümneid tuhandeid tonne biojäätmeid. Sellest pool on täiesti söödav toit. Ja kui palju makstakse veel peale. Üle saja miljoni kulub sellele aastas raha,“ ütles Heinma. Ehk ühe leibkonna kohta on see kulu umbes 220 eurot.

Kapi riiulid ning sisemus.

Väga palju toitu läheb raisku toitlustus- ning jaekaubandusasutustes. Heal juhul tehakse toidust komposti. Aga halvemal juhul läheb kõik raisku. „Parem ikka anda toit neile, kes seda vajavad ja tahavad. Siin ongi ringmajanduse põhimõte: täna vajad abi sina, homme aga vajan mina. Ehk laieneb see ka näiteks jalatsitele, riietele ja muudele kaupadele,“ ütles mees.

Toidukapid on varem seatud üles ka Tartus. Neil ei ole aga päikesepatareisid. „Aga seal on jäänud mulje, et kapp on nähtud ette kas vaesemale kontingendile või on nišientusiastide hobi,“ arvas Heinma.

Rohevalla idee üle kahe aasta

„Kohapealne toidujagamine võimaldab panna ülejääva toidu kõige kiiremini ringlema ning puudub lisakulu transpordile ja lisatööjõule,“ ütles rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. Toidu jagamine selle raiskamise vähendamise eesmärgil ühendab tema sõnul enda ökoloogilise jalajälje eest vastutust võtva mõtteviisiga inimesi. Eesmärk on mõtestatud tarbimine, mitte ahnitsemine ja ületarbimine.

Niinepuu-Mark ütles ka seda, et toidujagamine ja kapp olnud grupi liikmete teine elu alates aasta algusest. Nad on jõudnud arusaamisele, et kiiresti riknevat kaupa on tarvis kähku jagada. „Kevadel Laulasmaale üles pandud prototüüp tõestas seda, et toit läheb ringlema mitte just loetud minutitega, vaid ehk tundidega. See on soodne ja keskkonnasäästlik,“ rõõmustas naine. Rohevalla projektiga on mõttekaaslased tegelenud 2,5 aastat.

„Lisaks Paldiski ja Laulasmaa kappidele tuleb see ka Padisele. Kapi avame seal kevadel, sest sellel kohal on praegu remont. Tahame, et kappe kasutaksid võrdselt kõik alates hipsterist ja pintsaklipslastest kuni laste ning pensionärideni välja,“ ütles Niinepuu-Mark.

Kapp on ehitatud ilmastikukindlalt. Seda on hõlbus puhastada ning jahekapp annab vajaliku temperatuuri seda nõudvatele toiduainetele. Sellise lahendusega soovitakse toetada ka teisi kogukondi oma piirkondades toiduringlust korraldama.

Suur toetus

Kapi ehitanud Nordic SolarDry esindaja ja toiduringluskapi meeskonna liige Margus Kullerkupp ütles, et kapi ehitus oli suur väljakutse.

Lähteülesanne oli kasutajamugavus, pikk kasutusiga ja jaheda osa toimimine päikesepaneelidel. Ette võeti näiteks päikesepaneelide ja uste metallraamid. Kapi disainlahenduse väljatöötamisel toimetas kogu toidukapi vabatahtlik meeskond.

Toiduringluskappide ehituse rahaliseks toetamiseks kutsus meeskond kaasa Lääne-Harju vallavalitsuse, energiaettevõtte Alexela ning taastuvenergiaparke haldava ning rajava Sunly City. Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ütles: „Tänaseks on meie valla esimene toidukapp end kuhjaga tõestanud ning nõudlus uute järele kasvas.“ Saat rõhutas, et oluline on mõista kappide esmaeesmärki, milleks on toidu päästmine, mitte sotsiaalabi, ning julgustab inimesi kappi nii täitma kui ka tühjendama.

Vaata lisa www.rohevald.ee.

