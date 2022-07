Juuni lõpus astus inimene Pirital Russalka juures peale ümmargusele okkalisele loomakesele ning tundis oma jalas läbitungivalt tugevat valu. Tegu oli seni meie vetes mitte esineva merisiilikuga, kelle torge võib põhjustada tugeva valu ning paistetuse mitmeks tunniks.

Esmaabina tuleb koheselt nahk soolase ja sooja mereveega pesta, kui valu jääb päevadeks kestma, lisandub iiveldus ja oksendamine, tuleb kindlasti pöörduda EMO-sse.

Merisiiliku torke ravi on sümptomikohane, vastumürki ega otsest ravimit hädaabiks ei ole, tavapäraselt on ainsaks tunnuseks tugev valu torkepiirkonnas.

Merisiiliku näol on tegu troopilise vee-elanikuga, kes juba 2018. aastast alates elutseb näiteks ka Taani vetes ning randades.

Terviseameti keskkonnaspetsialistid uurivad ja selgitavad merisiilikute võimalikku paiknemist ka meie randades. Sel suvel tuleb vee ääres viibides peale sinivetikate märkamise silmad lahti hoida ka merisiilikute suhtes. Kui juhtud seda ebatavalist tegelast märkama, helista kohe numbril 16 662 ja anna tema asukohast terviseametile teada.

„Infoliinile 16 662 pole mürgistuste nõustamised eri troopiliste loomadega uudis, küll oli see esimest korda Eestis toimunud õnnetus. Oleme sel ja ka eelnevatel aastatel saanud küsimusi eestlastelt mitmes soojamaa rannas, näiteks nii Itaaliast kui ka Küproselt on laekunud kõned, kus paar eestlast on saanud meduusilt nõelata, on astunud merisiiliku peale või on siiliku nõelad sattunud kätte, ka meripõiega on kokkupuuteid ette tulnud. Reisilt on kohvris kaasa toodud „piletita reisijaid“, nt skorpioneid ja tundmatuid ämblikke,“ ütleb terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

„Ootame jätkuvalt inimeste teavitusi, kui nad rannas merisiilikut näevad. Neid ei saa olla palju ja sel korral oli kindlasti tegu mingil moel laeva abil saabunuga. Rannas tasub olla ikkagi ettevaatlik, eriti sadamatega külgnevais paigus. Kuna siilikud on Taanis ennast juba sisse seadnud ja sealse mereveega harjunud, siis teekond näiteks laeva abil on oluliselt lühem kui vanasti Vaikse ookeani merest,“ lisab Oder.