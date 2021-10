Turu-uuringute AS -i ja turvafirma G4S uuringu kohaselt on viimase kümne aasta jooksul on sisse murtud ligi 77 000 eestlase koju ja valdav enamik sissemurdmise ohvritest peavad juhtunuga kaasnenud emotsionaalset kahju suuremaks kui materiaalset.

Septembris tehtud koduturvalisust puudutavast uuringust selgus, et viimase kümne aasta jooksul on sisse murtud ligi 77 000 eestlase koju või suvekoju, mis on umbes sama suurusjärk nagu Haabersti ja Kristiine elanike arv, teatas reedel turvafirma esindaja.

Uuringu tulemused näitavad, et koju sissemurdmisega kaasneb tõsine emotsionaalne trauma. Valdav osa vastanutest ehk 77 protsenti inimestest, kelle koju on sisse murtud, märkisid, et nad peavad juhtunuga kaasnenud emotsionaalset kahju suuremaks kui materiaalset ning 72 protsenti on tundnud ebamugavust ja turvatunde puudumist veel kaua peale seda, kui nende koju või suvilasse sisse murti.

Sissemurdmise ohvriks langemine muudab oluliselt inimeste hoiakuid varguste suhtes. Näiteks 65 protsenti inimestest, kelle koju sisse murti, ei oleks osanud arvata, et nende koduga selline asi võib juhtuda – pärast juhtunut kardab sissetungi kordumist aga 68 protsenti ohvritest.