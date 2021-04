Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud uuring näitab, et eestlaste hinnangul ei tohiks lastele soetatav telefon olla kallim kui 300 eurot. Nii leiab 50% uuringus osalenud inimestest.

“Näeme ka oma müügikogemuses trendi, kus lastele soetavad vanemad enamasti soodsamaid seadmeid. Põhjuseid on muidugi mitmeid. Kindlasti muretsevad paljud telefoni purunemise ja võimalike remondikulude pärast. Seetõttu eelistatakse soodsamat telefoni, mida on odavam parandada ja vajadusel välja vahetada. Samuti kardetakse tihtipeale telefoni vargust. Lapsed on äärmiselt aktiivsed, seega on loomulik, et nutiseadmele võib tekkida kahjustusi,” rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Aasma sõnul tuleb samas arvestada, et kuna noored on tänapäeval sotsiaalmeedias üliaktiivsed, on nende jaoks olulised lisaks hinnale ka mitmed muud omadused. Näiteks kaamerate kvaliteet, aku kestvus ja ekraani suurus ning resolutsioon. Seetõttu tuleks noorele telefoni valida siiski funktsioonide, mitte vaid hinna järgi.

“Kuna Samsungi tootevalikus on seadmeid iga hinnaklassi jaoks, leiab sealt oma ilmselt nii noor kui ka lapsevanem ise. Igal aastal anname me välja tipptelefoni Galaxy S, mis on nutitelefonide maailma tipptase. Uute tehnoloogiate arendamine tipptelefoni jaoks lubab meil neid samu funktsioone ja lahendusi ka soodsamatele mudelitele tuua. Näiteks on meie A52 ja A72 nutitelefonid vee-ja tolmukindlad ning võimsa kaamerasüsteemiga, mis on taskukohasemate telefonide puhul tavaliselt koht, kust kokku hoitakse,” rääkis Aasma.

Üsna väike osa vastajatest (11%) pidas lapsele sobiva telefoni hinnavahemikuks ka 300–500 eurot. Kõige väiksem osa vastajatest (5%) leidis, et lapsele soetatav telefon võiks maksta ka 500 ja rohkem eurot. 34% vastajatel ei ole lapsi.

Lisaks on uuringust selgelt näha, et endale telefoni soetades on inimesed valmis selle eest rohkem maksma, samas kui tuleb telefoni lapsele muretseda, eelistatakse soodsamaid mudeleid. Näiteks vanusegrupis 18–29 on 36% vastajatest valmis endale soetatava telefoni eest välja käima kuni 800 eurot. Samas kui sama grupi inimesed soetavad telefoni lapsele, siis on sellist hinna valmis välja käima vaid 2%.

“Samas tuleb arvestada, et kuna noored veedavad sedavõrd palju aega sotsiaalmeedias, tuleb neile telefoni valides mõelda selle pakutavatele funktsioonidele, mitte vaid hinnale,” ütles Aasma.

Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud uuring toimus perioodil 15.–25. märts. Küsitluses osales kokku 1000 inimest, kellest 49% olid mehed ja 51% naised.