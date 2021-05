Autofirmade lubadus toota tulevikus üha rohkem elektriautosid ja inimeste endi soov panustada keskkonna hoidmisesse on pannud kolmandiku eestlastest prognoosima, et nad ostavad elektriauto juba lähima kümne aasta jooksul, selgub Swedbanki uuringust.

Lähima kümnendi jooksul loodavad elektriauto osta 32% eestlastest, rohkem kui kümne aasta pärast 25% ja üldse ei pea elektriauto omamist tõenäoliseks 23% eestlastest. Viiendik vastanutest ei osanud sellekohast hinnangut veel anda.

“Elektriautod on kõige keskkonnasõbralikumad alternatiivid tänastele bensiini- ja diisliautodele ning väga paljud inimesed sooviksid neid juba endale soetada. Kuna elektriautode hind on täna veel fossiilkütustel sõitvatest autodest oluliselt kõrgem, siis lükatakse ostuplaani hinna tõttu edasi, aga huvi on nende vastu juba selgelt suur,” ütles Swedbanki erakliendi liisingutoodete valdkonnajuht Karin Saar.

Selleks et hind ei oleks nii suureks takistuseks pakub Swedbank keskkonnasõbralikele autodele soodsama intressiga liisingut. 2020. aastal ostsid Swedbanki kliendid Baltikumis kokku enam kui 1000 keskkonnasõbralikku autot, enim ehk 450 neist Eestis. Praegu on Eestis umbes iga kümnes liisinguga ostetud auto madala või nullemissiooniga hübriid- või elektrisõiduk.

Küsitlusele vastajate hinnangul innustaks neid puhtamat autot ostma odavam hind (44%) ja paremad finantseerimistingimused (40%). Lisaks toodi välja madalamaid kasutamiskulusid (28%), tehnilised lisavõimalused (22%), soov panustada kliimasaaste vähendamisesse (16%) ja maksusoodustused (12%).

Uuringus osales 1000 eestlast ja see viidi läbi tänavu veebruarikuus.

Lisainfo Martin Kõrv, Swedbank AS kommunikatsiooni valdkonnajuht, +372 888 2536, +372 520 6417

Liivalaia 12, 15040 Tallinn, Harjumaa