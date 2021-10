“Palgapakkumiste kiire kasv Tallinnas on seotud pealinnas pakutavate töödega. Nimelt otsitakse pealinnas rohkem kontoritöötajaid ja spetsialiste, mis moodustavad pea kolmandiku kõikidest avaliku töötasuga tööpakkumistest,” selgitas palgastatistikat CVKeskuse turundusjuht Henry Auväärt.

Palgapakkumiste kiiret kasvu mõjutavad suuresti kontoritöötajatele ja tippspetsialistidele suunatud tööpakkumised, kus pakutav töötasu on kahe aastaga kerkinud vastavalt 20 protsenti ja 19 protsenti, teatas CVKeskus.

