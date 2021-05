Kuigi uuringu küsitlus toimus perioodil, mis kaardistas internetioste veel osaliselt ka ajal, mil ostukeskused olid suletud, on näiteks mööbli ja sisustuskaupade e-ostjaskonna osakaal langenud Kantar Emori teatel vahetult enne piiranguid olnud tasemele.

Siiski ületab e-ostjate osakaal 50 protsendi piiri veel endiselt kuues kaubagrupis – raamatud, jalatsid, elektroonika, kosmeetika, parfümeeria ning sisustuskaubad ja mööbel. Kõige kõrgem on e-ostjate osakaal elektroonikatoodetel – 75 protsenti –, olles e-ostjaskonda viimase kuuga kaotanud ka kõige vähem.

