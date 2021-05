Hiljutise Eesti perede piima tarbimist käsitleva uuringu kohaselt joovad piima enamus ehk 82 protsenti Eesti peresid, kusjuures keskmiselt joob Eesti pere päevas ligi liiter piima, millest poole või kolmveerandi joovad ära lapsed.

Eesti perede ja laste piimalembust peegeldab lapsevanemate tervislik suhtumine piima kui kasulikku toiduainesse. Kui täiskasvanu piima tarbimisse suhtub hästi 88 protsenti lapsevanematest, siis lapse tervisele peab piima kasulikuks lausa 94 protsenti vastanutest.

„Lehmapiim ja sellest valmistatud tooted oma valkude, rasvade, mineraalainete ja vitamiinidega on oluline igas eas inimesele, eriti aga kasvava ja areneva organismi ehk lapse jaoks. Tore, et emad-isad teavad, et piima jõud on kasvamise jõud, sest muidu ei jõuaks piim ega maitsvad piimatooted ka meie toidukorvi ning sealt kasulike piimhappebakteritega edasi laste toidulauale,“ kommenteeris uuringu tulemusi Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

78 protsenti piima joovatest lastest tarbivad piima koos hommikuhelvestega, puhtalt ja külmana toidu kõrvale joovad piima 65 protsenti või kakaona 52 protsenti. Joodava piima osakaal on otseses seoses ka laste arvuga – kui kolmelapselises peres tarbivad lapsed kolmveerandi või rohkema piimast 59 protsenti juhtudest, siis neljalapselises peres lausa 77 protsenti juhtudest.

Lehmapiima leiab valdavalt iga pere külmkapist, kõige suurema tõenäosusega just 2,5-protsendist piima või 3,8-4,2-protsendist. täispiima. Kaera-, soja-, mandli- ja muid taimseid jooke tarbib kuus protsenti Eesti peredest, viimaste tarbimine on keskmisest kõrgem nooremate, 18-29-aastaste seas. Toorpiima ja laktoosivaba piima ostab üks protsent vastanutest.

Kõige piimalembesed pered elavad Tartu ning Lääne- ja Ida-Viru maakonnas), samuti on piim populaarne toiduaine vene emakeelega peredes. Tarbimine jääb alla keskmise 50+ vanuserühmas ning Tallinna elanike hulgas.

Eesti perede piima ja piimatoodete tarbimist käsitleva uuringu viis läbi uuringufirma Socio. Tänavu aprillis ja mais kahe nädala vältel toimunud uuringus osales 503 lapsevanemat üle kogu Eesti.