Uurikad on ansamblitäis 9–15-aastaseid noori, kes kõik elavad Kuusalu vallas Uuri külas. Kooslus alustas tegevust 2018. aasta hilissügisel. Ansambli esimene CD „Õnn tuli õuele“ ilmus novembri viimasel täisnädalal.

Ansambli enda lugu algas 2018. aasta novembris. Seda ning edasist teed meenutasid Hugo Lepnurme Kuusalu kunstide koolis juhendaja Külli-Katri Esken ning noored Sofia Rutiku, Birgit Moks ja Henri Uustalu.

Muusik ja pedagoog Külli-Katri Esken ütles, et ansambli n-ö idanemine algas kolm aastat tagasi novembris ja päris ootamatult. „Birgit Moksiga, kellega ma klaveritunnis olin, tegime koos jõululugu. Ja mõtlesin, et tal on ka klaverit mängivad õed. Ja üks õde ehk Lisette võiks selles jõululoos näiteks flööti mängida,“ meenutas Esken.

„Üks tekst ei ole minu oma. See on „Metsaminemise laul“, mille sõnade autor on Vladislav Koržets.“

Edasi töötas õpetaja mõte selles suunas, et Sofia Rutiku võiks viiulit mängida ja Kädi Ülle võiks lisanduda tšelloga. „Need olid mõtted. Ja miks mitte kellamängu. Ja et kõik on Uuri külast, sõbrad-õed-vennad, siis miks mitte kutsuda nad kokku,“ jätkas Esken.

Lõpuks jäi alles vaid elukohakriteerium ehk see pidi olema Kuusalu valla Uuri küla. Tänaseks on ühest perest ehk Mokside perest ansamblis kolm õde. Kaasa löövad ka tädi pere lapsed Matias ja Marliis.

Kokku on alalisi liikmeid kuni 11.

Bändil polnud nime

2018. aasta detsembris kanti harjutatud jõululugu Kuusalu rahvamaja laval kontserdil ka ette. Kuid mida panna uuele kollektiivile nimeks? Kädi Ülle ütleb, et esimene variant oli Uuri Juurikad. Aga lõpuks lühenes see suupärasemalt Uurikateks.

Järgmised esinemised olid kevadel ning muu hulgas astuti üles ka Uuri küla päeval.

Kas kohe valiti stiiliks folk? „Õigem suund on vast popfolk tantsumuusika. Midagi ehk Nedsaja Küla Bändi moodi. Aga päris pärimus ei ole, sest on ka muid lugusid,“ kirjeldab Esken.

Nii on esitatud ühte Michael Jacksoni lugu folgivõtmes, Kruuvi „Tüdruk pika kleidiga“, Antsude „Vihma“, Krunks More „Anna aega“ jne.

Värske CD ümbris ja kollased kummikud. Fotod Maris Matsi

Kohe tekkisid ka omad lood ehk „Hoia seda maad“, „Maakad läksid linna“ ja „Õnn tuli õuele“. Neid mängis palju ka Vikerraadio ning varsti tuli ka esinemiskutseid. Suurem kontserdiaeg jäi aastasse 2019, kui koroonat veel polnud.

Plaat „Õnn tuli õuele“ ilmus novembri viimasel täisnädalal. „Saime CD-d just kätte. 90 neist olid pühendusega,“ ütles Sofia Rutiku. Neiu sõnul on helikandjal kümme lugu.

Enamiku lugude sõnade autor on Külli-Katri Esken. „Üks tekst ei ole minu oma. See on „Metsaminemise laul“, mille sõnade autor on Vladislav Koržets. Seda laulis meiega Marek Sadam. Teadsin, et paljudele meeldib Marek. Ta tuli ja keegi ei kahetse,“ lisab Esken.

„Ta on Lisette Moksi suur iidol. Lisette mängis selles loos kolme pilli ehk klaverit, kitarri ja flööti. Ta on meie multitalent,“ kiitis Rutiku.

„Mina võtsin ikka loo lindistamise ajal lõpus klaverimängu üle,“ lisas Esken.

Maskott ehk kollased kummikud

CD-ümbrisel on paar kollaseid kummikuid. „Jalanõud on meil nagu talisman, mis käib kaasas esinemiselt esinemisele. See algas sellest, et tuli „Maakate“ lugu. Mariel astus neisse laulu lõpuks. Ta sirgus suuremaks ja kummikud jäid väikeseks, aga maskotina jäid need alles,“ rääkisid Sofia ning Birgit.

Eelmine suvi ning varasügis olid Uurikate noortele väga tegusad ning esinemisrohked. „Kihnu Virvele andsime tema kohvikus privaatkontserdi. Seda 2021. aasta suvel. Aasta varem olime Kõrsikute soojendusbänd Leesi poe taga. Ilm oli kuum ja 750 inimest õues. See on siiani suurim publik,“ meenutas Sofia Rutiku.

Septembris oli Uurikatel igal nädalavahetusel kontsert. Siis aga tuli järsk stopp. „Oktoobris olin ma ise haige ja midagi teha ei saanud. Juba hakkasid ka üritused ära jääma. Noored olid ka järjest isolatsioonis,“ ütles Esken. Nüüd on pilt veidi helgem. Tulemas on kontserdid Kuusalu kaunite kunstide koolis. „Jõelähtmel Liipa talus jõulumaal tahaks 12. detsembril esineda. Rohkem ei võta ja ei tea. Plaadiesitluse kontserdid on kavas ehk kevadel,“ ütles Külli-Katri Esken.

Kes on Uurikate liikmed?

• 9-aastane Marliis Kosemets, Uurikates mandoliin (Kuusalu kunstide koolis (edaspidi KKK) õpib viiulit, klaverit ja iseseisvalt veel kitarri).

• 11-aastane Mariel Moks, Uurikates kellamäng, meloodika (KKK-s õpib klaverit).

• 11-aastane Matias Kosemets, Uurikates akordion, vahel ka lõõts, kellamäng (KKK-s õpib akordionit).

• 12-aastane Miia Vanahans, Uurikates ukulele, kitarr (KKK-s õpib klaverit).

• 13-aastane Henri Uustalu, Uurikates flööt (KKK-s õpib ka flööti).

• 14-aastane Birgit Moks, Uurikates ukulele (KKK-s õpib klaverit).

• 14-aastane Hanna Liisa Talts, Uurikates akordion (KKK-s õpibki akordionit).

• 15-aastane Kädi Ülle, Uurikates ukulele (KKK-s õpib klaverit, basskitarri, varem õppis tšellot).

• 15-aastane Lisette Moks, Uurikates kitarr ja akordion (KKK-s õpib klaverit, kitarri, enne flööti. Mängib kaheksat pilli, millest osa iseseisvalt õppinud: klaver, kitarr, flööt, akordion, bajaan, lõõts, ukulele, torupill).

• 15-aastane Sofia Rutiku, Uurikates viiul, ukulele (Otsa koolis õpib viiulit, mängib veel klaverit).

• 17-aastane Ekebert Esken, Uurikates löökpillimängija (Otsa koolis õpib löökpille, helitehnoloogiat). Ekebert on salvestanud ja miksinud kogu Uurikate albumi.