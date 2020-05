Harku vallas Tabasalus paikneva 1,4 hektari suuruse Tui pargi uuendamine algas eelmisel aastal, kui rajati kergteed ja tänavavalgustus. Tänavu jätkatakse tee-ehitusega ja uuendatakse kõrghaljastust.

Tui pargi sünd on eriskummaline. Enne teist maailmasõda kuulus ala Juhanso talule, mille peremees oli Juhan Tui ja perenaine Erna Tui. 1944. aastal põgenesid nad koos tütar Meeliga kalapaadis Rootsi.

2008. aastal andsid Juhani ja Erna välismaal elavad tütred – Meeli, Marje, Lemmi ja Liina – Harku valla kasutusse Juhanso talu aladest 1,4 hektari suuruse maatüki, kuhu oli aastatega rajatud kohalike elanike seas armsaks saanud park, mis kannab nüüd suguvõsa auks Tui pargi nime.

Vald sai maatüki 30 aastaks enda kasutusse tingimusel, et sinna ei rajata ühiskondlikke hooneid. Kokkulepe võimaldab ala pargina kasutada 2038. aastani. Vastutasuks annab Harku vallavalitsus igal aastal välja perekond Tui nimelist stipendiumi, mis on mõeldud valla kultuurielu silmapaistvatele esindajatele.

Uuendamine algas mullu

Tui parki oli varasemalt ehitatud väikelaste mänguväljak, mis piiritleti aiaga ning ka vanematele lastele mõeldud mänguväljak. Mullu otsustas vald parki põhjalikumalt uuendada.

“2019. aastal alustatud Tui pargi 1. etapi kergteede ja tänavavalgustuse rajamiseks saime riigilt katuseraha 100 000 eurot. Muud täiendavad kulud olid valla kanda. Pargi arendamise esimese etapi töödele kulus möödunud aastal 122 365 eurot,” selgitas Harku valla kommunikatsioonijuht Madis Idnurm.

“Sellel aastal on planeeritud tee-ehitusega jätkata ning olulisel kohal on Tui pargi Teenuse tänava äärse kõrghaljastuse uuendamine, mille käigus eemaldatakse nõrgestatud ja vigastatud kolm saare- ja kaheksa vahtrapuud ja nende asemele istutatakse üksteist suurelehelist pärna,” täpsustas Idnurm.

Saare- ja vahtrapuud võeti maha 17. aprillil. Järgmisel nädalal alustati kaevetöödega. Ehituse peatöövõtja Warren Teed OÜ on masinad rentinud – Bestkopist kopa ja Cramost teerulli.

Üks väljajuuritud kändudest. Fotod Andres Tohver

“Praegusel hetkel ehitame killustikalust, tihendame ja siis profileerime õiged kalded, õiged kõrgused. Killustik on toodud Harku karjäärist. Homsest algab sillutise paigaldus,“ rääkis Warren Teed juhatuse liige Silver Seepter Harju Elule 28. aprillil.

Sillutis paigaldatakse 80-meetrisele teelõigule, mille laiuseks on 2,5 meetrit. “Sinna läheb klinkerkivi, samasugune nagu eelmisel aastal, punast värvi,” täpsustas Seepter.

On esinenud üllatusi

Tööde käigus on esinenud üllatusi, sest lõigul ei teostatud geoloogilist eeluuringut. “20–30 sentimeetri sügavuselt tuli välja paekivi. Kohati ei olnud üldse mõtet teed alt liivaga täita. Ehitasime kogu konstruktsiooni killustikust, mis on kindlasti vastupidavam,” arvas Seepter.

Üksteist suurelehelist pärna saadakse Juhani puukoolist, need istutab Õismäe Haljastus OÜ. “Me peame puude istutusaugud pae sisse lõhkuma, mis on oluliselt ajakulukam, kui me esialgu planeerisime. Meil ei olnud seda teadmist, et paas nii kõrgel on,” rääkis Seepter.

Istutusaugud tehakse kopale lisatud spetsiaalse agregaadiga mai alguses. “Ühe augu tegemiseks võib kuluda terve päev. Selline istutusauk on poolteist-kaks meetrit sügav ja pooleteisemeetrise raadiusega. Alles siis saame puud ära istutada,” täpsustas Seepter.

Millal kõigi töödega ühele poole jõutakse? “Antud hetkel lähtuks ikkagi lepingulisest lõpptähtajast. Lepingus oli selleks 15. juuni, aga pigem saame valmis mai lõpuks või isegi mai keskpaigaks,” lootis Seepter.