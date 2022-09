Lasteklubi Väike Päike on tegutsenud Tallinnas, Viimsis, Peetris, Laagris ja Tartus juba üle 13 aasta. Kõikides asukohtades on lisaks lastehoiule või lasteaiale ka Huvikool Väike Päike, mis pakub erinevaid arendavaid tegevusi nii beebidele, väikelastele kui ka koolieelikutele ja nende vanematele.

Augustis alustas huvikoolis tööd uus juht Liis Jakimainen. Liis selgitab, et huviharidus on oluline eelkõige seetõttu, et laste areng on kõige kiirem perioodil sünnist kuuenda eluaastani. Sel perioodil luuakse vundament kogu eluks. Huvitegevuses omandatakse nii erioskusi kui ka üldoskusi, mis lubavad lapse potentsiaalil avaneda ja areneda parimal võimalikul moel.

Annete arenguks on kõige olulisem aeg just aastatel 5–20, millele kehtib 10 aasta reegel: mingi eriala omandamiseks kulub just nii palju aastaid, et selles olla oskuslik. Oled sa laulja, tantsija, kunstnik või sportlane – kõikide oskuste omandamiseks on vajalikud pisikesed muutused aju töös, mis tekivad aja jooksul. Lihastel on mälu juba nende kasvamise varajases faasis ning laste vastuvõtlik meel imab lihtsalt endasse kõike ümbritsevast keskkonnast. Keskendumine ja ülesande juures püsimine on just nagu lihastreening: seda tuleb teha järjepidevalt.

Lapsevanemal lasub vastutus lapse huvi toetada ning vajadusel ka motiveerida. Mitte keegi meist ei ole pidevalt ise motiveeritud. Sel ajal on oluline toetav perekond ja head suhted nii kaaslaste kui ka juhendajaga. Kuid eesmärk omaette pole olla andekas, vaid eelkõige ikka õnnelik oma ettevõtmistes!

Huvikoolis Väike Päike pakume beebidele ja väikelastele võimlemistunde, loovus- ja muusikaringi, beebimassaaži ja ujutamist. Lisaks on võimalik meie juurest saada tugispetsialistide teenuseid: vastu võtavad logopeed, füsioterapeut ja psühholoog-mänguterapeut. Oktoobrist on lisandumas palju uusi põnevaid huviringe, nagu näiteks Montessori mängugrupp, jälgi kindlasti meie kodulehte www.lasteklubi.ee.

NB! Huvikool Väike Päike kutsub koostööle! Otsime eri juhendajaid ja põnevaid inimesi loenguid pidama, õpitube korraldama, huviringe ja laagreid juhatama. Otsime ka uusi kohti, kuhu laieneda! Võta ühendust: liis.jakimainen@lasteklubi.ee