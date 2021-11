Põhja prefektuur alustas möödunud nädalavahetusel kümme menetlust avalike asutuste osas, kes eirasid koroonakreegleid ja olid ka pärast kella 23 avatud.

Põhja refektuuri kinnitusel kontrollis politsei eelmisel nädalal 224 asutust, millest 140 järgiti korrektselt viiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangute järgimist. “Nädalavahetusel märkasime Tallinnas ka kümmet ettevõtet, mis ei olnud kella 23-ks oma uksi sulgenud. Nende osas alustasime haldusmenetluse,” märkis prefektuur sotsiaalmeedias.

Kauplustes kontrollisid korrakaitsjad ka maskikandmise kohustuse täitmist. “Selles osas saame valdavalt inimesi ja ettevõtteid kiita. Siiski tabasime nädala jooksul 33 inimest, kes ei kandnud maski korrektselt või kel polnud seda üldse,” kirjutas prefektuur.

Politsei kinnitusel jätkavad nad kontrolltegevusi ka edaspidi ja fookuses on eelkõige ettevõtted, mille kohta on saabunud info, et tõendeid ei kontrollita ja maske ei kanta.