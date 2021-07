“Iga puude annab viis karistussekundit. Võitja selgubki siis kiireima aja järgi, millele on liidetud karistussekundid,” selgitab Lauri Jõgisoo.

Noored kardisõitjad vajutavadki gaasi, silmad kiivripilust sädemeid pildumas. Siis pidurdus ja needsamad sädemes silmad jälgivad väga hoolsalt slaalomiks seatud takistusi – et masin ühtegi neist ei riivaks.

“Vigursõidu formaadis pole ühisstarti, nagu oleme näinud telekast vormelite startidest. Kogu rada on täis pandud takistusi, vigursõidu elemente. Tuleb kiirendada, siis hoog maha võtta ja väike slaalom sõita,” kommenteerib rajal toimuvat Kalev Piksar.

Tüdrukud on ehk paremadki kui nende vanuseklassi poisid, on julgemad ja kuulavad täpsemalt instruktoreid,” naerab Kalev Piksar.

“Nooremad võistlejad on meil kuue-seitsmeaastased. Aga võistlejaid jagub igasse vanuseklassi – keegi pole liiga noor ega liiga vana.

Nimekaim võistleja on kunagine Nõukogude Liidu meister Aadu Kroon, kellele ka selles sarjas tema vanuseklassis pole siiani konkurenti tekkinud.

“Kui esimesel aastal olid ka võistlejad peamiselt Harjumaalt, siis nüüd võime öelda, et “Uskumatut võidusõitu” tullakse sõitma üle Eesti – Võru-, Pärnu- ja Läänemaalt, Kesk-Eestist, Tallinnast…” räägib Lauri Jõgisoo arengutest.

“See on meil nüüd neljas hooaeg, iga aastaga on võistlejate arv tublisti kasvanud,” täpsustab Lauri Jõgisoo. Selle hooaja esimene etapp oli mai lõpus Põltsamaal, kolmas etapp tuleb Rapla kardirajal ja neljas Aravete kardikeskuses.

“Mõne aja pärast saigi esimene võistlus teoks. Rajal oli 14 masinat,” meenutab Lauri Jõgisoo. Et igal masinal on teda saatev meeskond ja fännid, siis ei tulnudki rahvast nii vähe kokku. Uus kardisari “Uskumatu võidusõit” oli sündinud.

Tulijaid polnudki nii vähe. Kardirajal said kokku Lauri Jõgisoo, Ivo Roosmann, Lauri Vardlas, Karli Vardlas – kõik tehnikahuvilised hakkajad mehed. Esimesed proovisõidud tehtud, sündiski mõte: miks mitte korraldada amatööride võidusõit, vigursõidu formaadis?

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)