Nukuteatrimuuseumi võlvkeldris avatakse 2. detsembril 2020 näitus “Urmas Alender. Nukuteatri näitleja”, mis visualiseerib näitleja teekonda ühes teatris – teatrisse tööle asumisi, proove, etendusi ja töölt lahkumisi.

1978. aastal Lavakunstikateedri 8. lennu lõpetanud armastatud laulja ja paljude tuntud laulude autori Urmas Alenderi (1953–1994) Nukuteatris töötamise aeg jaguneb koos väikese pausiga kahte perioodi, millesse kuulus 11 esietendust rollidega sirmi ees ja taga: koerake, kingsepp, taat, ahjuhark, härra Isa, teine vahisoldat, Kalev Kikas jt. Samas võib rollide nimistust leida ka mitmed laulusolisti osatäitmisi, muusikalisi kujundusi ja lauluviiside autorlust.

Näitusel on välja toodud Nukuteatri lavastuste fotod koos neid puudutavate väljavõtetega Alenderi isiklikust kalendermärkmikust. Võlvkeldris kõlab Alenderi enda poolt salvestatud luuletus “Rahu”, mis oli osa Nukuteatris lavale jõudnud luulekavast “Vaikusse, valgusse, puhtusse minna” (1980). Luulekava lavastaja, luuletuste ja viiside autor oli Urmas Alender ise.

Koos näituse avamisega alates kell 16.00 toimub raamatu “Alender” avatud uste formaadis eelregistreerimisega raamatuesitlus, kus tänatakse raamatu valmimisele kaasa aidanud inimesi. Raamatu koostajaks on laulja tütar Yoko Alender ja väljaandja kirjastus Pilgrim. Ajakirjanikel palutakse registreerida ennast esitlusele siit.

“Valisime pidulikuma esitluse jaoks koha, kus Urmas Alender tegutses ja mis on tänaseni alles õdusa paigana, kandes edasi kultuuripärandit ja tuues Eesti Noorsooteatri nime all üha uute noorteni elu põhiväärtusi. Mulle oli Nukuteater kunagi lasteaia eest,” ütles Yoko Alender. “Olen tänulik, et teater ka täna on, on kaasaegne ja samas Nukuteatrimuuseumiga koos nagu üks aegadeülene võlumaailm. Ideaalne paik tähistamaks ajarännakut, mida see raamatki omal moel on.”

Näituse kuraatorid: Gerli Mägi ja Iti Niinemets. Graafiline disain: Helmi-Elfriede Arrak.

Töögrupp: Andres Josing, Maarja Kalmet, Revo Koplus, Kati Kuusemets, Laura Linna, Liisa Luhakivi, Mihkel Niinemets, Ahto Paju, Marie Pullerits, Anni Rajas, Indrek Rammus, Peep Ehasalu.

Nukuteatrimuuseum tänab kaastöö eest näituse ettevalmistamisel Yoko Alenderit, Teatri- ja Muusikamuuseumi, Helle Laasi, Heino Seljamaad, Margot Nõgistot, Riho Tammertit ja Are Uderit.

Eesti Noorsooteatri (endise nimega NUKU teater) juurde kuuluvad Nukuteatrimuuseum ja kahe aasta tagant toimuv rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff. Teatri 69. hooaja jooksul luuakse teatrile, muuseumile ja festivalile uus visuaalne identiteet, muutused viiakse lõpule 70. hooaja alguseks.

Lisainfo Peep Ehasalu, Eesti Noorsooteatri kommunikatsioonijuht, 508 2335, peep.ehasalu@eestinoorsooteater.ee

