Go-Track lõpetab jaanipäevaks Saue vallas asuva Urda raudteepeatuse uue platvormi rajamise. Praegu kasutuses olev platvorm jääb ette tuleval kevadel algava Pääsküla-Padula vahelise teise tee ehitusele.

Urda peatus asub Saue vallas Laagri aleviku põhjaosas. Koos järgmise ehk Padula peatusega rajati Urda aastal 2008. Peatusena toimib Urda sama aasta 8. augustist. Ennev seda rajati ka tänaseni reisijaid teenindav platvorm ning jalakäijate tunnel. Urdas on raudteel vaid üks tee.

Nüüd rajatakse olemasaolevast platvormist Maximarketi ning kivimonumentaaltööde ateljee poole uut perrooni. AS-i Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin ütleb, et see ehitatakse teise peatee äärde. Selle pikkus on sama kui vanal platvormil.

“Uue ooteplatvormi ehituse vajadus tuleneb asjaolust, et vana ooteplatvorm jääb ette rajatavale esimesele peateele. Seega kõigepealt ehitatakse uus ooteplatvorm. Seejärel lammutatakse olemasolev ooteplatvorm ja rajatava uue peatee äärde ehitatakse teises etapis ooteplatvorm Urda 1,” seletab Vjatkin.

Ooteplatvormide pikkus on 150 meetrit, mis võimaldab Vjatkini sõnul kahe rongikoosseisu teenindamist. Platvormiga koos saab uue lahenduse ka kõnnitee, mis ühendatakse olemasoleva tunnelit läbiva kergliiklusteega kahes kohas. “Tunneli kõrval on trepp, veidi eemal samatasandiline ristumiskoht. Läbi rajatava kõnnitee on kergliiklusteega ühendatud ka uus rajatav invapandus,” seletab Vjatkin.

Urda teise ooteplatvormi ehitus objektil algas märtsi esimesel nädalal ja lõpeb juuni kolmandal nädalal (jaanipäevaks). Ehitaja on Urdas Go-Track. Uue etapi hange on koostamisel ja ehituseks läheb peale hankelepingu sõlmimist. Pääsküla ja Padula vahele hakatakse lisateed ehitama järgmisel kevadel. Valingu-Keila tööd algavad loodetavasti septembris. Seda juhul, kui ehitushange läheb tõrgeteta.