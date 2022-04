Üha enam spordijalatsite tootjaid on hakanud sugude eristamisest loobuma ning tootma laia valikut suuruseid ühtedele ja samadele jalatsimudelitele. Nii saavad ka tavalisest suurema jalamõõduga naised või väiksema jalamõõduga mehed muretult stiilseid jalatseid nautida. Peale selle sobivad sellised spordijalatsid praegu moodsa sooneutraalse stiiliga ülimalt hästi ning neid võib kanda peaaegu igas olukorras. Samuti on niimoodi eriti lihtne oma stiili kellegi teisega sobitada. Paarid, õed-vennad, sõbrad või kolleegid saavad kanda sarnaseid jalatseid, mis on toredaks ühiseks stiilielemendiks.

Soovitame vaadata, milliseid unisex-spordijalatseid tasub sellel hooajal osta. Aegumatust klassikast erksamate mudeliteni: siit leiab igaüks endale sobiva variandi. Kõik pakutavad spordijalatsite mudelid on saadaval eriti laias suuruste valikus.

Žanriklassika: tekstiilist spordijalatsid

Tuntud kaubamärkide, nagu Converse’i või Vansi spordijalatsid on juba aastakümneid armastatud. Need sobivad tõesti kõigile, sõltumata vanusest, stiilist või soost. Lõplik valik sõltub ainult isiklikest eelistustest: võid valida kõrgemate või madalamate pealsetega, klassikalistes või ülierksates värvitoonides, tavalisest presendilaadsest materjalist või siis nahast või seemisnahast jalatsid. Igal juhul on need suurepäraseks investeeringuks ja asendamatuks valikuks palavamatel päevadel. Nii romantilises kui ka sportlikus stiilis jalatsid sobivad kaunilt ja maitsekalt praktiliselt iga stiiliga.

Aktiivseks ja stiilseks vaba aja veetmiseks

Pilkupüüdev disain ja võrratu mugavus? Kui otsid mõlemat ühes ja samas jalatsipaaris, loe edasi. Moodsad jooksujalatsid sobivad mitte ainult aktiivseks vaba aja veetmiseks, vaid ka linna- või puhkusestiiliga. Vali kerged ja kvaliteetsed jalatsid, millega tunned end igal ajal hästi. Kui rääkida värvidest, näed sa hea välja nii tavaliste kui ka mitmesuguste ornamentidega kaunistatud jalatsitega. Kes soovib originaalsemat efekti, võib valida kontrastsest materjalist (näiteks seemisnahast) detailidega kaunistatud jalatsid.

Eristu massist

Kas unisex-spordijalatsid võivad olla säravad, ekstravagantsed ja isegi enim tähelepanu püüdvaks riietusdetailiks? Jaa, tõepoolest! Erksuse all ei pea me silmas ainult värve või mustreid. Kui ostad erilised jalatsid, võid mängida ootamatute materjalidega, metalldetailidega, aplikatsioonidega või isegi kontsadega. Pane oma fantaasia tööle: spordijalatsite maailmas on kõik võimalik!

Elegantne, kuid sportlik stiil on tõepoolest võimalik!

Rääkisime juba tekstiilist spordijalatsitest. Nüüd on aeg vaadata nende sama populaarseid sugulasi, nahast tenniseid. Tegemist on universaalsete ja elegantsete jalatsitega, mis muudavad vaba aja stiili veidi ametlikumaks ning lisavad ülikondadele ja kleitidele vaba, kuid siiski klassikalist vürtsi. Soovitame valida valged nahast jalatsid ilma täiendavate detailideta (kui see pole just maitsekas logo). Tee investeering ja osta jalatsid, mis teenivad vähemalt paar hooaega – kindlasti leiad, kus ja millal neid kanda.

Jah värvidele!

Kas soovid mängulist ja pilkupüüdvat stiili, kuid ei julge eksperimenteerida liiga ekstravagantsete detailidega? Sel juhul sobivad suurepäraselt värvilised spordijalatsid. Juba mitmendat hooaega on eriti moodsad olnud mosaiigilaadsed mustrid, mis kombineerivad eri värve pastelsetest tumedateni. Vürtsi lisavad ka kumer tald või pilkupüüdvad kingapaelad.