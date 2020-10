23 kooli ja üle 10 000 õpilase üle Eesti tähistavad oktoobris õiglase kaubanduse kuud. Vaadatakse filme, peetakse kohvikuid ja töötubasid ning arutatakse õiglase kaubanduse teemasid koolitunnis. Seejuures toimub kolmas kord 2014. aastal alguse saanud tarbimisuuring, mis alates 2018. aastast keskendub just noortele.

“Alustasime üle-eestiliste uuringutega 2014. aastal, et kaardistada inimeste teadlikkust ja tarbimiseelistusi. Eriti tahtsime teada, mida 15-19. aastased ostmisel oluliseks peavad, kuivõrd nad teavad õiglasest kaubandusest ja Fairtrade märgisest ning millised globaalsed teemad neile olulised on. Näiteks, kui palju peetakse oluliseks keskkonnasäästlikkust, inimõigusi ja tunnetatakse oma mõju toodete ostmisel. Seepärast keskendumegi neile,” selgitab MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Mänd.

Tänavuaastase uuringu tulemused selguvad novembris. Eelmisel, 2018. aastal läbi viidud küsitluses selgus, et:

1. 15-19 aastastest noortest 65% on näinud või tunnevad Fairtrade märgist,

2. 33% nendest ostavad Fairtrade märgisega toodet iga kord, kui selleks võimalus avaneb,

3. suur osa (72%) on valmis Fairtrade märgisega tooteid ostma ka edaspidi.

Uuringu tegi Mondo koostöös 18 kooliga ning sellest võttis osa 1168 õpilast.

Õiglase kaubanduse kuu kestab kogu oktoobri, sel ajal

1. toimuvad koolides kakaotarne töötoad, kus noored saavad läbi mängida kogu tarneahelas toimuvat,

2. peetakse õiglase kaubanduse kohvikuid, koolitunde ja vaadatakse õiglase kaubandusega seotud filme,

3. korraldatakse näitusi palmiõlist ja tarneahelast,

4. leiab allahindlusi õiglase kaubanduse sõprade juures,

5. tähistatakse Facebookis sündmust #ÕiglaneOktoober, kus saab osaleda mängudes ja üleskutsetes.

Õiglane Oktoober Facebookis.

Õiglase kaubanduse kuud või nädalat tähistatakse rahvusvaheliselt oktoobris. Sel ajal korraldatakse sündmusi, et tuua tähelepanu tarbimisharjumuste mõjule ning näidata võimalusi arengumaade talunikele ja väiketootjatele õiglaste võimaluste loomiseks. viia inimesi kurssi õiglase kaubanduse ehk Fairtrade’i kaubamärgiga. Esmakordselt tähistati Eestis õiglase kaubanduse nädalat 2007. aasta oktoobris.

Õiglase kaubanduse eesmärk on vaesuse vähendamine kaubanduse abil, tagades arenguriikide tootjatele õiglased hinnad ning talunikele ja töölistele mõistlikud töötingimused ja jätkusuutlik tulevik. Sellist kaubandusmeetodit rakendatakse toorainele ja kaupadele, mis on pärit arenguriikidest, kuid mida tarbitakse enamjaolt arenenud maades – kohv, tee, suhkur, kakao, troopilised puuviljad, šokolaad, puuvill, riis, kinoa jms. Õiglase kaubanduse tuntuim märgis on Fairtrade, mis on loonud 1,7 miljonile talunikule ja töölisele õiglased tootmis- ja töötingimused.

MTÜ Mondo tegutseb 2007. aastast ja tänaseks on Mondost arenenud Eesti suurim arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidusega tegelev organisatsioon.

