Tallinnast kiviviske kaugusel Kurna mõisa aidas on juba aastaid hubane hotell restorani, kaminasaali ja banketisaaliga. Maaliline paekividest ja graniidist hoone on justkui vaba aja veetmiseks loodud.

Kurna mõisa rajas 1384. aastal von Treydenite suguvõsa. Kui juba väärikaid nimesid kokku lugema hakata, tuleb mainida ka von Ferseneid, von Wrangelle, von Schlippenbache, von Derfeldeneid ja von Lantinghauseneid, kes kõik Kurnat omanud on.

Aastasadade jooksul ehitati mõisakompleksi arvukalt hooneid, teiste seas nägus maakividest aidahoone. Ei olegi siis imestada, et aastatel 2005-2007 renoveeriti hotelliks ja restoraniks just ait. Maksimaalselt kasutati ära olemasolevat, kuid ka kaasaegsetele ehitusmaterjalidele püüti anda vana ilmet.

Omanäoline koht

Nõnda sündis Üksik Rüütel, mis mõisahotellide ja restoranide seal on üks omanäolisemaid.

Tallinna ringteelt Üksiku Rüütli juurde pöörates püüab pilku kena kurepesa, mis kõrgub majesteetlikult aidahoone ees. Kus on kurgi, seal on lasteõnne, kõlab vanarahva tarkus.

Lisaks kurgedele ilmestab Üksiku Rüütli esist suur tiik, kus ujuvad tuurad ja forellid. Kui on soovi, võib kohe õnged sisse visata ja püügiõnne proovida. Seda teevadki nii naised kui mehed.

Pruutpaari sviit.

Punase kivikatusega hoonesse endassse sisenedes jõuame seitsme lauaga restorani, kuhu mahub korraga einestama 28 inimest. Paekivist võlvid, tammemööbel, rasked uksed, sepised ja arvukad muud pisiasjad tekitavad tunde, et aeg on peatunud puhkehetkeks.

Restoranist edasi paikneb akendeta kaminasaal, kus toolide seljatugesid kaunistavad vapid, juskui oleks aadlikest einestajad vaid hetkeks lahkunud, et kohe piduroogade juurde naasta. Kaminasaal on mõnus ja hubane just talvisel ajal. Sinna mahub kuni 20 einestajat.

Kaminasaalile järgneb tänavat meenutav pikk koridor, mis lõppeb banketisaaliga. Ruumikas banketisaalis on kohti kuni 60 inimesele. Miks mitte korraldada seal sünnipäev või näiteks jõulupidu? Banketisaal on tantsuks ja tralliks justkui loodud.

Rõhk kvaliteedil

Üks koridori ustest avaneb vastuvõtutuppa. Hotellitoad, mida on kokku 20, paiknevad teisel korrusel. Ühtekokku majutab hotell kuni 50 külastajat, mis on Eesti pulmade, aga ka firmapidude suurust arvestades just see õige number.

Massiivne puidust trepp viib teisele korrusele, kus osad toad on lihtsama kujundusega, kuid leidub ka tõeline iludus – pruudi sviit –, kus on nii baldahhiin kui mullivann. Selline sviit on iga noorpaari unistus.

Ööbimine kaheses toas koos hommikusöögiga maksab 45 eurot. Kui on himu aga pruutpaari sviidi järele, siis tuleb välja käia 75. Ei ole ju palju. Hinna ja kvaliteedi suhe on ilmselgelt kvaliteedi kasuks.

Kui on soov kogu hoone teine korrus ehk hotellikorpus pulmaks, firmapeoks või sünnipäevaks reserveerida, siis ööpäev maksab 1000 eurot. Sellisel juhul on banketisaali kasutamine tasuta.

Kui on soov üksnes banketisaali järele, on tariifiks 50 eurot. Kui lisaks võtta toitlustamine, sõlutub palju menüü hinnast. On menüü, mis maksab 50 eurot inimese kohta, kuid on ka menüü, kus hinnaks on kõigest 20 eurot.

Kõik see on sinust vaid telefonikõne kaugusel. Kui sind huvitab restoran, helista numbril 5345 8052, hotelli ja sauna info saad numbrilt 5343 1417, kalapüügi info numbrilt 558 8474. Tere tulemast, ikka ja jälle.