Praeguse seisuga asub septembris Rae valla koolides õppima 24 Ukrainast pärit last. Õpilased õpivad tavaklassis, eraldi ukrainakeelset klassi pole planeeritud.

Maardu põhikoolis moodustatakse ukrainlastest keeleõppeks eraldi õpperühmi. Põhikoolis töötab ka neli ukrainlasest õpetajat ning plaanis on uuel õppeaastal teatud osa õppetööst korraldada ka ukraina keeles.

Ülejäänud liiguvad või on juba liikunud (kõik Harku valda jõudnud ukrainlased meid oma lahkumisest kohe ei teavita ja saame teada tagantjärgi) tagasi Ukrainasse või mujale. Mitu õpilast on valinud õpinguteks kolmandas kooliastmes Tallinnas asuva Vabaduse kooli.

30. augusti teadmise järgi asub Harku vallale kuuluvates koolides selle aasta 1. septembrist õppima neli põhikooliealist Ukraina last, kes õpivad tavalises klassis.

Haabneeme, Püünsi ja Randvere koolides on kirjas vastavalt 9, 3 ja 2 õpilast vanuses 7–16 aastat. Nemad õpivad koos Eesti lastega tavaklassides ning saavad tuge eesti keele õppes ning Haabneeme koolis ka Ukrainast pärit õpetajalt.

Eesti keele õpet toetatakse igapäevaste eesti keele tundide näol. Teised sama kooli õpilased alates 4. klassist on liidetud olemasolevatesse klassidesse, kuid neilegi on ettenähtud abi Ukraina tugiisiku ja täiendavate eesti keele tundide näol.

Viimsi valla koolidesse läheb septembris õppima 37 Ukraina põgenikust last. Kõige rohkem, 23 õpilast, asub õppima Viimsi koolis. Kuna enim on lapsi esimeses kooliastmes, moodustatakse neist 1–3. liitklass, mida hakkab juhendama samuti Ukrainast saabunud õpetaja.

