Kodust välja kolimine on suur samm. Põnev, aga ka pisut veider või hirmutav ning seda nii lapsevanematele kui ka noorele endale. Väga paljud teevad selle sammu siis, kui aeg on jätkata haridusteed kodust kaugemal.

Sobivaima eriala valimise ning sisseastumiskatsetel osalemise kõrval on vaja mõelda ka sellele, kus elada. Õnneks pakuvad paljud haridusasutused ühiselamu võimalust, eelistades tihtipeale just värskeid sisseastujaid. Millele aga tuleb vanematel ja noortel mõelda, et kolimine võimalikult valutuks muuta?

Tee selgeks, kuhu sa kolid

Uuemad ühiselamud on kujundatud selliselt, et paari toa peale on olemas jagatud vannituba ning köök. Toad võivad olla ühe-, kahe- või kolmekohalised ning tavaliselt on neis olemas põhilised mööbliesemed: voodi, laud, tool ning kapp. Köögis ootavad pliit, köögikapid, külmkapp ning laud ja toolid. Täpsemalt sõltub kõik konkreetsest ühiselamust ehk enne kui hakkad osturetke planeerima või kodust kraami pakkima, uuri järele, mis on ühiselamus juba olemas.

Kui tead, kes on tulevased boksi- või toakaaslased, saad ka nendega läbi rääkida, et ei tekiks olukorda, kus köögis on kolm rösterit ja neli veekeedukannu. Mingid asjad võivad olla jäänud ka eelmistest elanikest. Aga kõigest hoolimata on siiski vaja mingid asjad ise kohale tuua.

Ühiselamu on odavam, ent mitte tasuta variant

Ühiselamusse kolimine on reeglina palju odavam kui korteri üürimine. Paljud hädavajalikud, aga kallid mööbliesemed ning köögimasinad on juba olemas ja ka üür on tavaliselt soodsam. Mis on aga see üks asi, mille värske üliõpilane peab igal juhul ise ostma? Muidugi on selleks sülearvuti, mis on tarvilik koduste tööde tegemiseks ning ka konspekteerimiseks.

Isegi kui ei tegele keerulise videotöötlusega või ei mängi kõrgete nõudmistega arvutimänge, tahad sa sülearvutit, mis peaks vastu terve koolipäeva ning ei hanguks kinni. Ideaalis võiks üks sülearvuti sind teenida ustavalt kogu õpinguteperioodi jooksul. Seega pööra tähelepanu sellele, milline mudel soetada. Ära unusta suurust ning kaalu – lõppude lõpuks pead läpakat terve pika päeva endaga kaasas kandma. Jah, paremad sülearvutid võivad olla kallid, ent kui tead, et ost leiab kasutust, on kulutused end väärt. Suuremate kulude hajutamisel võivad abiks olla tarbimislaen või krediitkaart.

Anna toale enda nägu

Teatud asjade soetamisega võib oodata, kuid tekk, padi ja voodipesu tuleb kohe kaasa tuua. Lihtsaim variant on kohvrisse pakkida kodune voodipesukomplekt ja soovi korral hiljem uus soetada. Esimese paari ööga saab selgeks seegi, kuidas sobib ühiselamu voodi madrats. Kui see on liiga kõva või liiga pehme, on lahenduseks kattemadrats, mis aitab olemasoleva madratsi tunduvalt mugavamaks muuta.

Toale isikupära andmine võib esmapilgul keerulisena tunduda. Jah, ühiselamus ei saa vahetada tapeeti ega soetada uut mööblit, ent armsad nipsasjakesed, toredad fotod või sõbralt saadud kallis kingitus loovad koduse tunde. Hubasuse lisamiseks leia meeldivad kardinad ning väiksem vaip või soeta päevatekk ja padjad, et päevasel ajal voodile teine ilme anda.

Väga populaarne on ka taimede lisamine. Olgu ta nii väike kui tahes, pisut rohelust kulub alati ära. Ja muidugi valgustus: korralik laualamp töötegemiseks; öökapilamp, et õhtuti mitte toakaaslasi häirida ning valguskett seinale, et tuba hubasemaks muuta.

Tõmbame nimekirjale joone alla

Kööki on vaja soetada väiksemad, aga siiski vajalikud asjad: potid, pannid, taldrikud, kausid, kruusid, klaasid ning noad-kahvlid-lusikad.

Sisse kolides võid kaasa võtta ühe komplekti, millega ajab mõneks ajaks asja ära ning kohale jõudnult näed, mida veel vaja. Mõnikord on ühiselamus lubatud hoida oma toas väiksemaid köögimasinaid: minikülmik, mikrolaineahi, võileivagrill või veekeedukann kuluvad kindlasti ära, kui hommikune köögiliiklus liiga tihedaks osutub.

Hea on teada, millele ühiselamusse kolides mõelda, ent nagu korterit sisustades, pole ka ühikatoas vaja kõike esimese päevaga ära planeerida. Anna endale aega, et saaksid selgema pildi, mida reaalselt vaja on ning mille võid poodi jätta. Selle aja jooksul saad loodetavasti ka teada, mis on toakaaslaste plaanid ja soovid.