Eesti Jõujaamade- ja Kaugkütte Ühing soovib, et valitsus leiaks võimalused, et kompenseerida küttehooaja 2021/2022 hinnatõusu mõju kõigile kaugküttetarbijatele neis piirkondades, kus hinnatõusu dünaamika on olnud erakordselt suur ning vähendada algaval küttehooajal energiakandjatele rakendatavat käibemaksu.

Ühing kirjutab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning rahandusministeeriumile saadetud kirjas, et kaugkütteteenuse hind on siiani olnud konkurentsivõimeline ning soodne tänu tehtud investeeringutele soojustorustikesse ja kaugküttejaamadesse. Suur abi on ühingu sõnul olnud riiklikust renoveerimisprogrammist. Siiski on ühingu statistika järgi Eesti renoveerimata veel vähemalt 547 kilomeetrit kaugküttevõrku ehk 36,4 protsenti ning mitmed katlamajad ootavad üleminekut taastuvatele kütustele.

“Viimastel kuudel on aga ülikiirelt kerkinud elektri, gaasi ja teiste energiakandjate hinnad, mis omakorda on sisendiks kaugkütteteenusele – paljudes piirkondades vähem, aga mitmetes piirkondades märgiliselt. Suureneb ka surve kohaliku biomassi hinnatõusule,” kirjutas ühingu tegevjuht Siim Umbleja kirjas.

Ühingu statistika järgi kasutati 2020. aastal kaugküttesoojuse tootmiseks ligi 30 protsendi ulatuses hinnasurve all olevaid fossiilseid kütuseid. Taastuvate kütuste osakaal oli 58 protsenti ja heitsoojuse osakaal 12 protsenti. Nedest sisenditest on näiteks elekter aasta algusega võrreldes kallinenud rohkem kui 100 protsenti ning gaas rohkem kui 400 protsenti.