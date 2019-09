Suurenenud nõudlus uusarenduste järele linnalähedastes asulates on andnud arendajatele hea võimaluse rajada nii kortermaju kui ka ridaelamuid piirkondadesse, kust suurem liiklus jääb natuke eemale, kuid samas on kõik eluks vajalik piisavalt lähedal.

Piret Pall, Uus Maa Kinnisvarabüroo Harjumaa maakler

Viimastel aastatel on arendamise raskuskese Harjumaal liikunud Rae valla kõrval ka Saue valda, samas kui tänaseks täisehitatud Viimsi vallas jäi arendustipp pigem eelmisesse kümnendisse, kui vabu kinnistuid oli rohkem.

Harjumaal jääb paremate piirkondade ehk linnalähedastes valdades asuvate arenduste hinnatase täna veidi alla Tallinna äärelinnale: 2019. aasta tehingute põhjal on äärelinnas uute, viimase viie aasta jooksul ehitatud kortermajades tehingute mediaanhind 2078 eurot/m2, linnalähedastes valdades aga 1956 eurot/m2 ehk 5,9% madalam. Sellele lisaks madalam hind parkimiskohtade ja panipaikade eest.

Äärelinnas on võimalik keskmise suurusega 2-toaline korter osta 90 000–105 000 euroga, mis on üsna võrreldav paremate arenduste samasuurte korterite hinnatasemega linna lähivaldades. Seega on võimalik osta enam-vähem sama hinnaga korter ühelt poolt Lasnamäel või Mustamäel, teisalt aga Peetris, Laagris või Sauel. Harjumaa kaugemates piirkondades on hinnatase madalam.

Enam-vähem samasugune olukord valitseb ka 3-toaliste korterite turul: mediaanhind äärelinnas 1955 eurot/m2, lähivaldades 1881 eurot/m2 ehk 3,8% madalam. Uute 3-toaliste hinnad kõiguvad Tallinnas 115 000 ja 150 000 euro vahel, valdades aga vahemikus 105 000–145 000 eurot. Ehk võimalik on valida kas Lasnamäel Liikuri ja Mustakivi tänava või Sauel Kuuseheki 3-toalise vahel, hinnaklass jääb mõlemal samasse suurusjärku.

Soov rahulikus keskkonnas elada kasvab

Huvi linnalähedaste uusarenduste vastu on aina suurenenud. Inimesi kõnetavad väljakujunenud piirkonnad, kus on rohkelt rohealasid, head sportimisvõimalused, turvalisus ja korralik taristu. Ning loomulikult paeluvad ostjaid uued arendusprojektid, kus on hoolega läbimõeldud nii korterite planeeringud kui ka maju ümbritsev keskkond.

Koduotsijate ootused on kõrged. Eelistatakse suuri aknapindu, avarust, suuremates korterites ka sauna olemasolu. Vähemtähtis pole ka privaatsus rõdudel ja terrassidel. Majast väljas loovad mõnusa kodutunde aga kaunilt haljastatud õuealad ning paljude võimalustega mänguväljakud lastele.

Tähtsal kohal on ka paremad parkimisvõimalused võrreldes pealinnaga.

Seda kõike arvestades ongi Saue linna rajatud uus Kuuseheki elurajoon, kus kvaliteetse A-energiamärgise standardite järgi ehitamine tagab elanikele nii hea elukeskkonna ja madalad kommunaalkulud kui ka hoone pika eluea. Kolmekorruselistes päikesepaneelidega kortermajades on saadaval 2- kuni 4-toalised korterid. Iga korteriomandi juurde kuulub rõdu või terrass ning parkimiskoht. Suuremates korterites on ka saun. Hetkel on valmimisel juba teine kortermaja.