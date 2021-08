Uue hooajaga alustab armastatud krimikomöödia “Kättemaksukontor”, mille 300. osa toob juubeliüllatusi; värskete lugudega jätkab “Eesti krimilood”; vaatama naelutab uus müstiline hooaeg sarjast “Vene selgeltnägijate tuleproov”. Jätkuvad “Laser”, “Võimalik vaid Venemaal”, “Sotid selgeks”, “Märgatud Eestis” ning loomulikult igaõhtused “Seitsmesed uudised”. TV3 sügise filmikavas on parimad valikud nii suurtele kui ka väikestele filmisõpradele.

TV3 alustab sügishooajaga 30.augustil ning värskelt värvikas programm pakatab armastatud teletegijate juhtimisel parimast meelelahutusest, mille krooniks on telesügise suurim show “Eesti otsib superstaari”. Uue otsesaatega “Teet, Kristjan ja sõbrad” hakkavad meelt lahutama Eesti rahva lemmikud Teet Margna ja Kristjan Jõekalda; eetrisse jõuab uus lõbus ja lahe reisiseiklus “Kethi emmega Gruusias”; alustab uus õpetlik ja kasulik nõuandesaade “Mida teha oma rahaga?”; kirgi kütab uus kodumaine kohtingureality “Poissmeeste pidu”; tuju teeb heaks uus nalja- ja naerusaade “Killumeister” Synne Valtri juhtimisel ning kaasa elama haarab uus emotsionaalne dokumentaalsari Eestis viimase kümne aasta jooksul teadmata kadunud inimeste lugudest “Kuhu nad kadusid?”, mida juhib Tuuli-Ann Freienthal.

Uus värvikas telesügis vallutab vaatajate teleriekraanid ja südamed juba paari nädala pärast. TV3 juubeliaastale kohase kuldse hooaja märksõnadeks on superstaarid, sõbrad, poissmehed, müstika, seiklused ja nali; kõike seda ühendab legendaarne tunnuslause: “Kolm on seltskond! Juba 25 aastat!”.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)