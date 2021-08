Hele (75) kurdab, et tal ei ole kogu täiskasvanuelu jooksul olnud mingeid allergiaid, kuid möödunud nädalal tekkis tal ootamatu probleem nektariini süües. “Esmalt aevastasin ja hingeldasin, seejärel ei saanud enam korralikult hingata,” kurdab naine.

Hele tütar helistas perearsti nõuandetelefonile, kust soovitati naisele rahustavat teed valmistada ning mitte mingil juhul enne hingelduse ja aevastuste möödumist midagi süüa. “Kõige hirmsam oli tunne, et kurgus poob ja rinnus pigistab,” kirjeldab Hele suurt ehmatust.

Järgmisel päeval suhtles proua ka oma perearstiga, kes selgitas talle, et allergia võib vaatamata varasematele kogemustele tabada inimest igas eas. “Mina arvasin, et ma olen nii vana, et mind enam allergia ei puuduta,” jutustab Hele ning täiendab, et tema abikaasal ilmnes mõni aasta tagasi rukkijahuallergia.

“Talle väga meeldib rukkileib, aga nüüd ta seda enam süüa ei saa, sest tükid kipuvad kurku minema ning köha tekitama,” kirjeldab Hele. Abikaasa võttis ühendust ka perearstiga, kes soovitas puhtast rukkileivast hoiduda. “Eks see keeruline ole, kui leib maitseb ja tahaks vahepeal süüa nii võileiba kui ka toidu kõrvale leiba hammustada,” kurdab Hele.

Keerulised ristallergiad

Helel on ilmselt tegu ristallergiaga, mille tekkes on peaasjalikult süüdi olud: keskkonna ja toiduainete saastatus, kohati ebatervislikud eluviisid ning aastaid kestnud vale toitumine.

Tavalisemad allergiad, mida inimesed kogevad, on munaallergia, mereanni- ehk koorikloomade allergia ja lehmapiimaallergia. Tänapäeval on lisandunud ka tolmu- ehk tolmulesta allergia, erinevad õietolmuallergiad, mida allergikud kogevad varakevadel ning ka suvel. Just suvi on aeg, mil võib avalduda heinanohu ehk kõrreliste õietolmu allergia.

Hele juhtumi puhul on ilmselt tegu kase õietolmu ning nektariinis sisalduva allergeeni ristallergiaga. Tema perearsti sõnul on oluline, et inimene ise oma allergeene teaks ning oskaks neid vältida ning rohtusid kaasas kanda.

Allergiliste haiguste esinemissagedus on viimastel aastakümnetel kasvanud nii Eestis kui ka mujal riikides. Nahaarst dr Maie Jürisson ütleb, et ta ei usu siiski, et lausa selleni välja jõutakse, et kõik inimesed on allergikud.

“Viimased uuringud näiteks Šveitsis lubavad arvata, et maksimum on ilmselt saavutatud: allergiliste haiguste esinemissagedus on kõrgele tasemele püsima jäänud – ligi kolmandikul populatsioonist on allergilisi haigusi, sh astmat. Eesti uuringutes on mõne allergeeni suhtes saadud positiivne testitulemus koguni ligi pooltel noortest, vanematel inimestel küll vähem, aga see ei tähenda veel haigust – testi positiivsest tulemusest kuni allergia väljakujunemiseni võib kuluda aastaid,” selgitab dr Jürisson.

Toiduallergiat esineb rohkem lastel, seda nii Eestis kui ka mujal, aga astma on sagedamini täiskasvanute haigus. Võib juhtuda ka nii, et toiduallergia taandub aastateks ja alles kunagi hiljem lööb astmana välja, aga õnneks võib astma ka tulemata jääda. Aga et võimalus selleks on, siis öeldaksegi allergia puhul, et täielikku tervenemist pole, kuid seda on võimalik hoida kontrolli all, vähemalt peab püüdma hoida, ja haiguse ägenemist ei tarvitse toimuda.

Munaallergia kui indikaator

Üks üsna hea indikaator tuleviku suhtes on munaallergia: kel see lapsena on olnud, võib oletada endal hiljem õietolmuallergia teket, aga alati ei pea nii juhtuma, sest munaallergia võib ka lihtsalt üle minna. Üks allergialiik, mis taandub sageli juba imikuea möödudes, on piimaallergia, osal läheb see üle umbes kolmeaastaselt.

Sagedasemad vanused allergiate lõppemiseks ongi üks aasta, kolm aastat, kooliminekuiga ja puberteet. Oht kunagiseks astma, pollinoosi või allergilise nohu tekkeks jääb ikka. See peaks panema inimesi mõtlema tervislikele eluviisidele. Samas ei pea dr Jürisson vajalikuks elada pidevas paanilises allergiahirmus ning kõike vältida, lihtsalt võiks elada võimalikult tervislikult.

Allergiale ei pea ilmtingimata astma järgnema, aga samas ei saa ka veksleid välja anda, et kui allergia läheb puberteedieaks üle, siis kunagi enam probleemi pole.

Ühte konkreetset allergia tekke põhjust pole teadlased tänaseks kindlaks teinud, aga üldiselt peetakse põhjusteks muutunud toitumisharjumusi ja saastunud keskkonda. “Tõenäoliselt on muutunud meie pärilikkus, probleem on kumuleerunud meie genofondis,” tõdeb dr Jürisson.

Allergia on immuunsüsteemi vastus organismi tunginud võõrale ainele. Kui see aine satub organismi esimest korda, näiteks seedetrakti kaudu, siis immuunvastust veel ei toimu. Pärast esimest võõra aine sissetungi organismi töötab immuunsüsteem välja antikehad. Kui seesama aine tungib organismi teist korda ja antikehad on tekkinud, siis saab toimuda vastuseks immuunreaktsioon, selgitab Jürisson.

Seda võõrainet hakatakse nimetama antigeeniks või allergoloogia mõistes allergeeniks. Aeg, mis kulub tundlikkuse tekkimiseni, on inimeseti erinev, see võib toimuda umbes ühe kuu jooksul.

Hoidugem kuivast nahast

Allergia mõistet defineeris esimesena ja kõige täpsemalt Viini lastearst, vabahärra Clemens von Pirquet 1906. aastal: organismi reaktiivsus on juba pärilikul tasandil muutunud, vastuseks allergeeni korduvale manustamisele tekib hüperenergiline ehk liiga tugev reaktsioon, mille tagajärjel kahjustuvad organismi enda koed. Organism võitleb võõraine vastu, aga kahjustab võitluse käigus ka ennast.

Et teada saada, kas teil on millegi vastu allergia või tänapäeval väga levinud ristallergia, tasub ette võtta käik allergoloogi või nahaarsti juurde.

Lastel algab allergia tavaliselt mingist toidust, edasi allergeenide ring laieneb, eriti siis, kui juba olemasolevast allergeenist ei hoiduta.

Kõigepealt korjavad lapsed endale allergeene oma lähiümbrusest, näiteks väga levinud allergia allikad on kodutolmulestad ja lemmikloomad – kassid, koerad. Veel suuremaks kasvades hangib laps allergeene ka kaugemast väliskeskkonnast – nendeks võivad saada õietolm ja kemikaalid, mis mõjutavad organismi üldist reaktiivsust ja barjääri: nahka ja limaskesti.

Kemikaalid, saastajad, lisaained, karedad materjalid jm tekitavad ärrituspõletikku, põletiku kohas – nahapinnal või soole limaskestal – muutub barjääri funktsioon nõrgemaks ning seda puudulikku barjääri saavad kergesti läbida ka allergeenid.

Üks naha kui barjääri nõrkuse näitaja on selle kuivus. Dr Jürisson rõhutab, et kuiva naha eest tuleb hoolt kanda, kasutada vastavaid nahahooldus- ja pesuvahendeid, mis kuivatavad nahka vähem, näiteks pesuõlisid.

Vanematel inimestel muutuvad sääred hästi kuivaks, siis soovitab dr Jürisson kasutada pesemiseks kindlasti pesuõli. Sooja duši või vanni järel tuleb kindlasti nahka kreemitada, eriti neid kohti, mis silmanähtavalt kuivad on. Kui seda ei tee, aurab soojus koos veega välja ja nahk kuivab veelgi.