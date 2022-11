Kiusamisvaba Kooli SA KiVa programmi juhi Jane Alase sõnul loodetakse KiVa programmi avaliku tutvustamise kaudu leida juurde neid teadlikke ja motiveeritud kooliperesid, kes programmi kasutusele võtta sooviksid. „Hetkel rakendab KiVa programmi Eestis 120 kooli ja õppekohta ehk ligi veerand kõigist koolidest. Kiusuennetusega süsteemselt ning teadus- ja tõenduspõhiselt tegeleda on vaja aga kõigis koolides, seega ootame uusi liitujaid,“ märkis Alas. „Tutvumisseminaridel saab ülevaate sellest, miks ja kuidas KiVa programm töötab, aga ka süsteemse lähenemise vajalikkusest kiusuennetuses.“

