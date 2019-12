Pühapäeva, 8. detsembril avati Riisipere ja Turba vahel Eesti kiireim raudteelõik, millel saavad rongid sõita kuni 140 km/h. Viimati oli Turbas regulaarne reisirongi liiklus septembril 1995.

Üle kuue kilomeetri pikkusel uhiuuel lõigul hakkab rong sõitma kuni 11 korda päevas, teatas Eesti Raudtee. Kohalike poolt kaua oodatud raudtee avasid ajaloolist esimest sõitu kaasa tehes peaminister Jüri Ratas, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee ja Elroni juhatuse esimees Merike Saks. Rongi tervitasid Turba jaamas sajad kohalikud ning külalised. Riisipere–Turba raudteelõigu ehituse maksumuseks kujunes 7,72 miljonit eurot.

„Uue raudteelõigu avamine on oluline sündmus nii kohalikele kui ka kogu Eestile, sest täiesti uut raudteelõiku avatakse Eestis harva, viimati juhtus see 2011. aastal Koidula piirijaama rajamisel. Riigieelarve eelnõus on ette nähtud ka 2 miljonit eurot Haapsalu raudtee taastamise teise etapi eeltöödeks ning selle kinnitamisel oleme valmis alustama uuringute ja projekteerimisega,“ ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

“Riisipere–Turba raudteeliinil ei ole reisijaid teenindatud üle 20 aasta – tänu riigi investeeringutele saab Elron nüüdsest pakkuda mugavat, kiiret ja turvalist reisirongiühendust ka Turba elanikele. Turba ja Tallinna vahel hakkab mõlemas suunas sõitma 11 rongi päevas ja pealinn on Turba elanikele vaid veidi enam kui tunniajalise rongisõidu kaugusel,” tõi esile Elroni juhatuse esimees Merike Saks.

Valitsus kiitis Turba–Riisipere raudteelõigu ehitamise heaks 2017. aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames ning see on esimene etapp kavandatavast Haapsalu raudtee taastamisest.

Trassile ehitati lisaks raudteele ka kaks torusilda, üks truup ning remonditi ära Veetõusme teel olev raudteeviadukt. Riisipere–Turba raudtee ülesõidukohad on Nissi teel ja Kivitammi teel – mõlemad varustatud fooride ja tõkkepuudega. Otsesed ehitustööd raudteelõigul lõppesid selle aasta sügisel, novembris paigaldati ja testiti ülesõitude automaatikat ning integreeriti Riisipere jaama uue liiklusjuhtimissüsteemiga. Paralleelselt raudtee ehitusega ja lõigule uute liinide paigaldamisega rekonstrueeriti osaliselt ka olemasoleva Riisipere jaama kontaktliin.

Äsja avatud lõigul on elektrirongi kontaktliini pikkus 6,3 kilomeetrit. Pinnasetööde maht ulatus 85 000 kuupmeetrini ja 12,2 kilomeetri rööbaste alla asetati 11 200. Ehituseks kulus 500 vagunitäit killustikku.

Järgnevalt asutakse Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee projekteerimiselle ja uuringute tegemisele. Selleks on veel kinnutamata riigieelarves kaks miljonit eurot. Ehitamine jääb ilmselt järgmise kümnendi keskele.