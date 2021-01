8. jaanuari õhtul süttis Maardu linnas Kallasmaa 9 paiknev sotsiaalmaja. Tules hävis täielikult maja kolmas korrus, teine ja esimene korrus said tugevaid vee ja suitsukahjustusi. Elanikud tuli evakueerida ajutisele asenduspinnale.

Häirekeskus sai 8. jaanuaril kell 21.40 teate, et Maardus Kallasmaa tänaval põleb lahtise leegiga maja. Nimetatud sotsiaalmajas elas 55 inimest, kellest õnnetuse hetkel viibis hoones 42.

Päästeamet reageeris suurte jõududega. Lisaks kiirabile ja politseile saadeti sündmuskohale 14 päästemasinat Assaku, Kehra, Kaberneeme, Kesklinna, Lasnamäe, Lilleküla, Muuga, Pirita ja Raasiku komandodest. “Päästjate saabudes oli maja lausleekides ning kohe alustati inimeste evakueerimisega,” selgitab Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Liina Valner.

Ehkki Valneri sõnul ei ole tulekahju põhjus veel teada, väidab põlenud sotsiaalmajas elanud Marek Tšadrovtsev, et hoone süttis vanema naisterahva süül, kes oli alkoholi tarbides suitsetamisel hooletu.

Suitsu ja leekide kiuste tungis Tšadrovtsev teise korruse tuppa, kus tulekahju põhjustaja põrandal lamas ja appi karjus. Ta tiris naisterahva sotsiaalmaja koridori otsarõdule, kust tuletõrje ta alla tõi.

Päästetööde ajaks suleti liiklus Kallasmaa tänaval. Tule levik oli kiire, mis takistas nii evakuatsiooni kui päästetöid. Majas viibinud elanikest kuus anti üle kiirabile, neist kaks tõsisemate vigastustega. Tulekahju lokaliseeriti öösel kell 1.43.

“Elanikud on majast evakueeritud ajutisele asenduspinnale, kus on olemas kõik vajalik eluks ning on tagatud soe toit. Osa elanikest viibib praegu veel hotellis, osa sugulaste juures, osa haiglas,” kinnitab Maardu linna avalike suhete juht Jelena Katsuba.

“Hetkel tegeletakse pikaajalise majutuslahenduse otsimisega. Maardu elanike abiga sai ühe päevaga kogutud vajalikud riideesemed, jalatsid ja muud vajalikku,” lisab Katsuba.

Sotsiaalmaja hoone üldpindalaga 1561 ruutmeetrit ehitati aastal 1972 ning renoveeriti täielikult aastaks 2007. Hoone oli kindlustatud Salva Kindlustuse poolt. Kindlustuse hinnangul kulub sotsiaalmaja taastamiseks sadu tuhandeid eurosid.