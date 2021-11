Aasta tegijate konkursi vabaühenduste kategoorias valiti tublimaks MTÜ Ääsmäe Külakogu Saue vallast. Külakogu juhi Ave Kruusi hinnangul võlusid hindajaid ilmselt aasta tagasi valminud külakeskus ja ühise toimetamise vaim.

MTÜ Ääsmäe Külakogu juht Ave Kruus ütleb naljaga pooleks, et nüüd pole neil vaja tunnustuse järele minna teiste juurde. Harju aasta tegijad pärjatakse ju 25. novembri õhtul just Ääsmäel. Praeguste andmete kohaselt toimub kokkutulemine kindlasti. Kahjuks ei saa seda öelda kõikide külakeskusse plaanitud esinemiste ja külaskäikude kohta. „Palju asju oleme edasi lükanud, mis tänavu sügisel kavandatud. Süüdi on ikka epideemia,“ ütleb Kruus.

Maja tutvustades räägib naine, et üks selle tuumik on kohvik. See toimetab tegelikult juba kaheksa aastat. „Alustasime kevadlaadal kahe leti ja pirukatega. Nüüd pakume juba terves vallas toitlustusteenuseid. Nädalalõpud on eriti kiired. Aga 200 inimest toidame vajadusel ära,“ räägib ta. Ruume saab koos toitlustamisega ka rentida.

Nagu enne mainitud, ongi külamaja see, mis hindajad ära võlus ning kaalukausi Ääsmäe kasuks kallutas. „Siin ikka kõik imestavad, et mis ja kus. Sloveenlased on seda teinud ja imestanud. Maantee poolt on maja madal ja seepärast uuritakse, et kas see on ladu või moodulklasside majake,“ räägib Kruus.

Aga küla poolt on hoone kahekorruseline. Kompleksis on ka seiklusrada, kettagolfiplats ning grillimajake. Kõrval asuvad Meie kauplus ja pakiautomaat.

Kui populaarne on maja ning selle ruumid? „Suur saal on juba popp. Rita Ray on siin näiteks käinud. Aastavahetuse peo lükkasime kahjuks juba teist korda edasi,“ räägib Kruus. Saalis on teatri-kontserdiversioonis rõdul 50 ja all 220 kohta. Vastuvõtuversioonis on rõdul 50 ja põrandal 120 kohta.

Eraldi sissekäiguga on majas ilusalong, seminariruum ja saun. Kruus ütleb, et maja peab ka midagi teenima ning seepärast renditaksegi ruume. „Ehituse jaoks saime raha lõpuks oodatust vähem. Aga õnneks pole meil praegu pangalaenu ja me ei pea pidevalt toetust küsima,“ rõõmustab Kruus. „Parem ikka midagi kui tühi koht küla serval.“

Lisaks külamajale sai parima tiitli andmisel ilmselt kaalukeeleks ka asula ühtne vaim. „Vabatahtlikke on palju. Kettagolfiplatsi ning seiklusrada hoitakse kogu aeg korras. Elu käib ühtehoidmise tähe all. Teeme ikka nalja, et Ääsmäelt on puudu vaid apteek, kirik ja pangaautomaat. Siis oleks elu täiuslik.“