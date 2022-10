Kõhuvalu, puhitus, nahamured, väsimus ja iiveldus – need ei ole sümptomid, millega peaks neid tähele panemata koos elama ning kindlasti ei tohiks neisse kergekäeliselt suhtuda.

Üheks selliste tervisemurede põhjustajaks võib olla tsöliaakia – geneetilise eelsoodumusega autoimmuunhaigus, mille puhul on inimesele keelatud teraviljad nagu nisu, rukis, oder, ristsaastunud kaer või teised teraviljad, samuti gluteeniga teravilju sisaldavad tooted. Tsöliaakia on üha sagedamini esinev haigus ja mõjutab umbes kahte protsenti elanikkonnast, kuid on diagnoositud ainult u 24 protsendil vaevustega inimestel. See tähendab, et on palju inimesi, kellel on tsöliaakia, kuid kes seda veel ei tea.

Sümptomid on erinevad

Tsöliaakia on haigus, mis võib avalduda igas vanuses ning mille korral nisus, rukkis ja odras sisalduva gluteeni poolt vallandatud reaktsioonid põhjustavad peensoole limaskesta ärritust ja kahjustavad seda. See omakorda takistab kehale oluliste ainete imendumist organismi. Ravimata ja diagnoosimata tsöliaakiahaige organismis tekib toitainete puudus, millega kaasnevad omakorda tõsisemad tervise mured ja haigused. Korrektse ehk gluteenivaba dieediga peensool paraneb ja toitainete imendumine taastub.

Tsöliaakia sümptomid on väga erinevad. Kõige sagedamini esinevad seedetrakti vaevused, aga võib tekkida ka väsimus, rauavaegus, maksafunktsiooni häired, neuroloogilised ja psüühilised haigused ning isegi viljatus. Tsöliaakia diagnoosimiseks tuleb kõigepealt anda perearsti juures vereanalüüsid ja leida vastavad antikehad. Vereproovi positiivse tulemuse korral kinnitab tsöliaakia diagnoosi peensoole biopsia.

Tsöliaakiaga mitteseotud gluteenitundlikkuse puhul ei talu inimene gluteeni sisaldavaid teravilju, kuid sellega ei kaasne koe- ja soolekahjustusi. Kui inimene tunneb gluteeni süües ebamugavaid sümptomeid, ei tohiks rutata gluteenivaba dieeti pidama, sest oluline on enne dieediga alustamist tsöliaakia diagnoosi kinnitada või välistada. Sümptomite tekke korral tuleb pöörduda perearsti poole, rääkida talle oma vaevustest ning paluda edasist uurimist.

Herpetiformne dermatiit (HD) on tsöliaakia nahavorm, mis esineb 10–25 protsendil soolekahjustusega patsientidest. See väljendub löövetena, mis esinevad tavaliselt sümmeetriliselt küünarnukkidel, põlvedel, õlgadel, tuharatel ja näol punaste kõrgendatud laikudena, mis on tihti ka villilised. Nahatsöliaakiat diagnoositakse nahalt võetud biopsiaga.

Kuidas tsöliaakiat ravida?

Tsöliaakia ainus ravi on eluaegne range gluteenivaba dieet. See tähendab, et seedetrakt ei tohi kokku puutuda toodetega, mille valmistamiseks on veidikenegi sobimatut teravilja kasutatud. Tsöliaatiku ehk tsöliaakia diagnoosi saanud inimese iga toidukord on justkui ravim, millest sõltub tema tervislik seisund.

Gluteenivaba dieedi korral ei tohi menüü sisaldada nisu, rukist, otra ega teisi ristsaastunud teravilju ning tooteid. Väljendit gluteenivaba võib kasutada toidu puhul, mille gluteeni sisaldus ei ületa 20 mg/kg kohta. Gluteenivaba dieedi pidamisel on abiks MTÜ Eesti Tsöliaakia Seltsi (ETS) kodulehel (tsoliaakia.ee) toodud lubatud ja keelatud toiduainete nimekirjad. Osadele tsöliaakiahaigetele ei sobi ka gluteenivaba kaer. Kui gluteen on täielikult eemaldatud tsöliaatiku menüüst, peaksid haigusnähud taanduma ja inimene tundma end palju paremini.

Tänapäeval on gluteenivabade toiduainete valik lai ning kindlasti ei tähenda vajalik dieet, et diagnoosi saanu jääb millestki väga heast ilma. Üha enam leiab retsepte, milles kasutatakse gluteenivabasid toiduaineid. Küll aga on gluteenivabade toodete hind päris palju krõbedam tavatoodete hinnast. Hinnaerinevus on selgelt välja toodud ETSi poolt läbi viidud hinnavõrdluses.

Varjatud gluteen tekitab paksu pahandust

Peidetud gluteen võib esineda toodetes, mille põhikoostisosad on tsöliaakiahaigele küll lubatud toiduained, kuid mille koostises on siiski kasutatud nisujahu. Tsöliaakiahaiged peavad alati väga tähelepanelikult lugema mistahes toote pakendilt infot selle täpse koostise kohta, enne kui nad seda endale ostma või ise sööma hakkavad.

Samuti on oluline pidada silmas, et looduslikult gluteenivabad tooted võivad tootmise või pakendamise käigus puutuda kokku gluteeni sisaldavate teraviljadega, mistõttu toimub ristsaastumine. Kõige tihedamini juhtub seda näiteks jahudega, mis looduslikult on justkui gluteenivabad, kuid mida käideldakse samades ruumides ning liinidel nagu gluteeni sisaldavaid jahusid.