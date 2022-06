Teisipäeval, 31. mail anti Viimsis, Artiumis toimunud tänuõhtul Trivimi Vellistele Viimsi valla aukodaniku tiitel.

Viimsi valla vastsel aukodanikul Trivimi Vellistel on olnud oluline roll iseseisvuse taastamisel ja demokraatliku riigi loomisel. Ta on taasiseseisvumises olulist rolli mänginud Eesti Muinsuskaitse Seltsi looja ja liikumise põhiinitsiaator.

Ka on Velliste poliitikas aktiivne olnud, kuulunud nelja riigikogu koosseisu ja olnud Eesti välisminister aastatel 1992–1994. Velliste on sündinud neljandal mail 1947 Tartus, aga viimased aastakümned elanud Viimsis.

Kohaliku kogukonna jaoks on hindamatu väärtusega tema panus kindral Johan Laidoneri pärandi kogumisel, hoidmisel ja tutvustamisel. Ta on 1994. aastal asutatud MTÜ Kindral Johan Laidoneri Seltsi praegune esimees ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti selgitusel on Trivimi Velliste pühendumine ja aktiivsus eeskujuks kõigile. „Mul on väga hea meel, et meie kogukonnas on selline aktiivne liige nagu Trivimi Velliste, kes veab eest mitmeid üleriigiliselt olulisi tegevusi. Tema ühiskondlik ja poliitiline aktiivsus on aidanud kaasa Eesti rahva ajaloopärandi säilimisele ja selle au sees hoidmisele. Olen kogu valla nimel Trivimile tänulik tehtud töö eest,“ ütles vallavanem.