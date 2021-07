Hulgimüüja Tridens uueks Baltikumi turundusdirektoriks sai ülemaailmsete joogibrändide kogemustega Helina Reinfelt, kes astus uuele ametipostile Coca-Cola Poola ja Baltikumi vanembrändijuhi ametikohalt.

Helina Reinfelti sõnul avaldas Tridensi puhul talle muljet ettevõtte professionaalsus, väärtused ning ambitsioonikas soov tugevdada olemasolevaid brände ning arendada Baltikumi ülene ühtne tooteportfell.

“Joogi- ning toidutööstus on kiirelt arenev ja pidevas muutumises olev tööstusharu, mille toodete turundamine pakub igapäevaselt põnevaid väljakutseid. Tridens on pika ajaloo ning suure tooteportfelliga hulgimüüja, kellel on müügiõiguseid nii joogi-, toidu-, tarbe- ning tubakatoodete kategooriates. Tuntuimatest brändidest on nende seas näiteks Jägermeister, Red Bull, Hartwall Long Drink ning Tupla,” kirjeldas ta.

Reinfelt on varasemalt töötanud mainekates joogitööstuse suurettevõtetes nagu Coca-Cola Balti Joogid AS ja Saku Brewery. Kokku on tal turundusvaldkonnas kogemusi üle seitsme aasta ning ta on töötanud viies erinevas riigis. Karjääri jooksul on ta teinud koostööd mitmete ülemaailmsete brändidega, sh Fanta, Sprite ja Schweppes ja Somersby.

“Usun, et minu omandatud kogemus rahvusvahelistes suurkontsernides võimaldab anda oma panus Tridensi Baltikumiülese ühtse turunduse juhtimise suunas, tuues värskeid mõtteid meie tooteportfellis olevate brändide turuosa kasvatamisse,” sõnas ta.

Helina Reinfelt alustas Tridensi meeskonnas tööd juuni keskpaigas.

Tridens on ligi 35-aastase kogemusega joogi-, toidu-, tarbe- ja tubakatoodete esindaja Baltikumis, kelle valikus on tänaseks üle 150 kaubamärgi. Pidev õppimine ja kogemused alates aastast 1988 on võimaldanud Tridensil edukalt konkurentsis püsida ja saada üheks vanimaks kaubandusettevõtteks Eestis. Ettevõttes töötab 80 inimest.

Lisainfo Helina Reinfelt, Tridensi Baltikumi turundusdirektor, +372 5301 0334, helina.reinfelt@tridens.ee