Keilas algavad esmaspäeval kahe turboringristmiku ümberehitustööd, mis kestavad kuu lõpuni ja toovad kaasa ümberkorraldusi liikluses.

Transpordiameti teatel ei ole turboringide lahendus praegu lõpuni välja ehitatud, sest puuduvad sõiduradu eraldavad kivid. Toimub pidev sõiduradade lõikamine, mistõttu on tegu liiklusohtliku kohaga. Tööde käigus paigaldatakse ringidele ohutuse suurendamiseks teemärgistuse asemel sõiduradu eraldavad kivid.

Ehitustööde alguseks Tallinna–Keila–Paldiski maantee 25,05–25,45 kilomeetril on planeeritud 8. november ja ehitustööd kestavad 21 päeva. Tööde maksumus 36 150 eurot, töid teeb YIT Eesti AS. Omanikujärelevalvet teostab objektil Sweco EST OÜ.

Ehitaja tagab ameti kinnitusel, et liiklusele on igal ajal avatud vähemalt 1+1 sõidurada. Tipptundidel tuleb liiklust takistavaid tegevusi vältida. Tagatud on läbipääs kuni 4 meetri laiustele ja 25 meetri pikkustele eriveostele ning etteteatamisel ka kuni 7 meetri laiuste ja 7 meetri kõrguste ning 35 meetri pikkuste veoste läbipääs öisel ajal.