Ilmateenistuse prognoosi kohaselt püsib tugev tuul ka täna, kuid pärastlõunal hakkab tuul saartelt alates järk-järgult nõrgenema. Kuna päeval püsib tuul veel tugev, soovitab Päästeamet võimalusel püsida kodus. Neil, kel on siiski tarvis liigelda, tasub arvestada, et muutlike olude tõttu võib sihtpunkti jõudmine võtta tavapärasest rohkem aega.

Reedehommikuse seisuga on Elelektrilevi andmetel elektrita ligi 19 000 tarbijat. Rikete kõrvaldamisega tegeletakse, kuid see võtab aega.

“Enim on selle sügise esimene suurem torm puudutanud Eesti rannikualasid, kuid iiliti räsis tuul ka mandrit. Viimase 24 tunni jooksul käisid päästjad 269 korral kõrvaldamas tormi tekitatud tagajärgi, enamasti on tegemist olnud teedele või elektriliinidele langenud puudega,” rääkis päästeameti vastutav korrapidaja Indrek Ints.

