Õpetajatele makstava töötasu vahemik on tööpakkumistel keskmiselt 1350–1500 eurot, kauba komplekteerijatel 1050–1500 eurot, kulleritel 1150–1450 eurot, kontoriassistentidel 1050–1450 eurot ning tõstukijuhtidel 1150–1400 eurot.

IT-valdkonna tippspetsialistide palgapakkumised ulatuvad keskmiselt 4300 euroni. Enam kui 4000-eurost palka pakutakse veel ka müügijuhtidele, kus pakutav töötasu on suurelt seotud müügiboonustega, mida peegeldab teiste ametitega võrreldes väga suur pakutav palgavahemik – alates 1700 eurost kuni 4100 euroni.

Seejuures kergitavad arstidele suunatud palgapakkumisi märkimisväärselt tööpakkumised, kus Eesti töötajaid kutsutakse tööle välisriikidesse. Välisriikide tööpakkumised kõrvale jättes on arstidele suunatud palgapakkumised Eestis 2600 kuni 3500 eurot, teatas tööportaal.

