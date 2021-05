Teisipäeval avaneb täielikult uuenenud Tööelu portaal, mille kaudu saab siseneda ka tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, mis aitab ettevõtteid hea töökeskkonna loomisel.

Tööinspektsioon on juba kümme aastat hallanud Tööelu portaali www.tooelu.ee, mille eesmärk on avada töösuhete ja töökeskkonna teemasid ja seeläbi muuta tööelu Eestis paremaks. Portaalist leiavad huvipakkuvat lugemist ja teemakäsitlusi nii töötajad, tööandjad, teenuseosutajad kui ka oma tööelu alles alustavad noored. Portaalis jagatakse juhendmaterjale, räägitakse tööelu aktuaalsetel teemadel ning jagatakse töövaldkonna uudiseid ning infot ürituste kohta.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on uuenenud Tööelu portaal kasutajatele paremaks kaaslaseks. „Kümne aasta jooksul on portaali kasutajate arv jõudsalt kasvanud. Uuendusi plaanima asudes uurisime kasutajate ootusi, tänu millele sai portaal oluliselt kasutajasõbralikum ning vajalikku infot on hõlpsam leida. Loodame, et uuenenud portaal aitab hoida häid töösuhteid ning luua paremat töökeskkonda,“ ütles Maripuu.