Kevad on kohe ukse taga, mis tähendab aga seda, et aeg on alustada nii mitmesuguste aiatöödega kui ka suurema kodukoristamisega. Oleme kokku pannud nimekirja töödest ja soovitustest, mida tuleks kevadel või selle eel juba teha.

Seemned mulda

Kui sul on oma aed, siis kindlasti soovid seal midagi kasvatada, olgu selleks siis lilled või maitsetaimed. Et taimed kasvaks kiiremini, tuleb juba varakult seemned mulda pista ja külviga alustada. See, millal täpselt tuleb mingisugused seemned mulda panna, sõltub taimest. Õnneks on seemnepakendil kirjas, milliseid tingimusi taim kasvamiseks vajab ja millal on õige aeg külvata.

Suvelillede külvamine võib alata juba jaanuaris (näiteks begoonia ja võõrasema). Kui soovid aga söömiseks mitut sorti saaduseid kasvatada, siis nende ettekasvatamiseks on ideaalne aeg just märtsis, mõne taime puhul ka hiljem. Paprika on üks taim, mis tuleks kindlasti juba veebruari teises pooles või märtsi alguses külvata. Kütteta kasvuhoonesse saab ettekasvatatud taimed istutada alles maikuu teises pooles või lausa juunikuus. Paprikataime kasvamine võtab umbes 70 päeva, seega ei tasu tema seemnete muldapanemisega viivitada, muidu võid jääda hiljaks.

Mõtle enne kevadhooaega läbi, mida soovid sel aastal oma aias kasvatada. Vastavalt sellele tuleks panna paika plaan, mida ja millal ette kasvatada. Kui sa ei soovi seemnest ise ette kasvatada, siis saad ka hiljem aiapoodidest või turult osta valmis taimed, mis sobivad peenrasse panekuks. Seemned mullas, on aeg paigaldada kasvuhoone või see saabuvaks hooajaks korda teha!

Suurpuhastus kodus

Teine oluline kevadine tegevus on kodu suurpuhastus. Kuna suurpuhastus nagu ka selle nimi viitab, on suur töö, tuleb selleks võtta aega. Ja selleks võib kuluda enam kui üks päev. Kõik sõltub sellest, kui suur on sinu maja või korter.

Selleks, et koristamine väga tüütuks ei muutuks, jaga tööd pikema aja peale ära. Koosta nimekiri kõigest, mida on vaja teha, hinda olukorda ja kuluvat aega ning koosta plaan oma kodu koristamiseks.

Soovitame alati alustada akende pesemisest. Akendele koguneb väga lihtsalt tolm ja muu mustus, seetõttu võib nende pesemine võtta päris palju aega. Kui sa ei ole varem aknaid pesnud, siis tasub end kurssi viia soovitustega, sest akende pesemine ei ole nii lihtne nagu paljud arvavad.

Teine oluline töö on vaipkatete ja tekkide-patjade puhastus. Nende sisse on kindlasti pikkade kuude vältel kogunenud palju mustust ja tolmu. Vii need õue, lase tuulduda ja klopi korralikult läbi. Kui näed, et vaipadel on plekid, siis tasub need ära pesta. Seda saad teha kodus ise või kasutada professionaalset teenust.

Kevadise suurpuhastuse nimekiri sisaldab peale eelneva ka pehme mööbli puhastust, vannitoaplaatide pesemist, kappide puhastust ning ka tolmu eemaldamist igast väiksemast nurgast oma kodus. Hästi koostatud plaan aitab kevadpuhastuse ära teha võimalikult väikese stressiga.

Kevadtööd võivad tunduda esialgu keerulised, kuid tegelikult see ei ole nii. Naudi taimede kasvatamist ja kasvuhoone korrastamist ja oota sooja aastaaja algust.