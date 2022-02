Toiduliit kuulutas 28. korda välja „Eesti Parima Toiduaine” konkursi, et selgitada toiduteadlaste ja Eesti inimeste abil välja möödunud aastal turule jõudnud ja Eestis toodetud parimad toidutooted. Kandideerimine on avatud 25. veebruarini.

Lisaks parimate välja selgitamisele on märgise eesmärgiks tunnustada Eesti toidutootjate pingutusi ja panust tuua inimesteni toidutooteid, mis üllatavad nii maitse, tervislikkuse kui pakendiga.

„Uuringute kohaselt on „Eesti parima toiduaine“ märgis tuttav 80 protsendile eestimaalastest. Märgist kandvaid toidutooteid usaldatakse ja armastatakse ning tihti tuleb sellega tunnustatud tooteid poelettidelt lausa tikutulega taga otsida,“ ütles Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

2021. aastal osales „Eesti Parima Toiduaine“ konkursil 181 Eesti toiduainet ja jooki ning Potisepa kinnitusel kasvab osalejate arv iga aastaga. „Eesti toidutööstus areneb kiires tempos ja on maailma absoluutses tipus. Toodete tervislikkus ja pakendi innovatsioon on viimaste aastate kaks kõige olulisemat märksõna ning konkurents selles vallas on mõistagi väga tihe,“ lisas Potisepp.

„Eesti Parima Toiduaine” konkursile esitatud toodete hulgast selgitatakse välja: Eesti Parim Toiduaine 2022, Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2022, Eesti Parim Alkohoolne Jook 2022, Eesti Parim Lisandväärtusega Toiduaine 2022. Need tooted pälvivad konkursil kuldmärgid.

Kategoorias Eesti Parim Toiduaine Piirkonna Väikeettevõttelt 2022 jagatakse neli kuldmärki ning lisaks valitakse vastavalt konkursi tingimustele välja Eesti Parim Jook Piirkonna Väikeettevõttelt 2022 ja Eesti Parim Lisandväärtusega Toiduaine Väikeettevõttelt 2022.

Tootepõhiste alagruppide võitjatele jagatakse ka hõbemärke järgmistes kategooriates: Parim Lihatoode, Parim Kalatoode, Parim Piimatoode, Parim Pagaritoode, Parim Puu- ja köögiviljatoode, Parim Valmistoode, Parim Kaste, Parim Kondiitritoode, Parim Magustoit.

Konkursi žüriiliikmete hulka kuuluvad toiduteadlased, toitumisnõustajad, toiduajakirjanikud ning kaupmehed, kes kõik läbivad enne hindamist sensoorika-alase koolituse.

Tootegruppide võitjad selgitatakse degustatsioonide käigus välja 15.-16. märtsil ning kuldmärgised selguvad 1. aprillil. Väikeettevõtete tooteid ja piirkondlikke kuldmärke jagatakse 24.-25. märtsil. Parimad toiduained kuulutatakse pidulikult välja 20. aprillil toimuval Toiduainetööstuse aastakonverentsil.

Lisainfo Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja, 504 6547, sirje@toiduliit.ee

https://toiduliit.ee/tegevused/parim