OÜ Laura Kauplus on Kose vallas tegutsenud juba 23 aastat. Kauplus avati ajal, kui piima müüdi lahtiselt ja inimesed käisid kaupluses piima järgi oma purgiga. Alguses oligi peamiseks tegevusalaks lahtise piima ja liha müümine.

Aastate jooksul on kauplus kasvanud, sortimenti laiendanud ja purkides piima ei müü. Küll aga on Laura Kauplus jäänud truuks eestimaise liha müügile. Kaupluses valmistatakse kohapeal hakkliha ning erinevaid grilltooteid. Lisaks teeb kauplus koostööd väiketootjatega nagu näiteks Saida Farm, Delikatess Food OÜ, kes teeb imehäid juustupatse, Saaregurmee OÜ BabyCool, kes toodab sügavkülmutatud beebitoidu kuubikuid, ning maitsvate pagaritoodete valmistajaga Saare Leib OÜ.

23 aasta jooksul on lisaks Kose alevikule avatud ka kauplused Orus ja Ravilas. Kauplus on koos Kose kogukonnaga kasvanud ja arenenud. Katsetatakse ka esimesi koju tellimise võimalusi. Olles panustanud läbi aegade kultuuriüritustuss, tunneb kauplus ennast kohaliku kogukonna liikmena.

Alates eelmisest aastas on Laura Kauplus korraldanud iga paari kuu tagant toiduainete kogumist, et toetada Kose valla vähekindlustatud peresid. Ka Kose valla sotsiaalnõunik Merike Pihla kinnitab, et abisaajateks olnud pered, kes on ajutiselt sattunud majanduslikult raskesse olukorda või kelle sissetulek on väike.

Tänu Laura kaupluse algatusele ja lojaalsetele ning headele klientidele on Kose valla sotsiaalosakond saanud aidata ca 30 peret, mõnda neist korduvalt. Oleme väga tänulikud kõikidele oma klientidele, kes on tulnud algatusega kaasa. Ka Merike Pihla kinnitab, et abisaajad on olnud väga tänulikud.

Koroonaviiruse poolt põhjustatud eriolukord on kindlasti kõikidele mõjunud raskelt, eriti aga vähekindlustatud peredele. Seetõttu on Laura Kauplus taas otsustanud teha toiduainete kogumise. Korjandus toimub 16. mail kell 10.00-16.00 Laura Kaupluses. Aadressil Pikk tn 17 Kose vald Harjumaa.

Palume annetada kauasäilivaid toiduaineid ja kuivtoiduaineid. Siia alla kuuluvad näiteks makaronid, riis, jahu, suhkur, konservid, mahlad ja maiustused. Laura Kauplus lisab enda poolt kasti makarone ja ploki purgisuppe. Toiduained jõuavad abivajajateni koostöös Kose valla sotsiaaltöötajatega.