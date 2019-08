Esmaspäeval, 2. septembril kingib 28 restorani 10 protsenti kõikidest selle päeva arvetest SOS Lasteküla peretugevdusprogrammis osalevate perede aitamiseks. Need on pered, keda võib ähvardada oht laste perest eraldamiseks. SOS Lasteküla tugitöötajad püüavad peret tervendada niivõrd, et lapsed jääksid oma päris ema ja isaga kokku ega peaks lastekülla elama minema.

“SOS Lasteküla peretugevdusprogramm loodi 2008. aastal,” ütles SOS Lasteküla tegevjuht Margus Oro. “Programmi eesmärk on, et lapsed ei satuks lastekülla, vaid saaksid kasvada oma bioloogiliste vanemate juures armastavas kodus. Meie 11 aastane kogemus programmis osalevate peredega näitab, et õigeaegne toetamine võimaldab perel ise oma lapsed üles kasvatada. Kõige lihtsamalt öeldes õpetab peretugevdusprogramm ehk ennetustegevus keerulisse olukorda sattunud vanematele, kuidas lastekasvatamise ning igapäevaeluga paremini toime tulla.” Heategevuslik Restoranidepäev toimub viiendat korda.

“Restoran Mimosa osaleb Heategevuslikul Restoranidepäeval juba mitmendat aastat,” ütles restorani üks omanikke Laura Tsugart. “Olles pererestoran, on meie jaoks väga oluline, et lapsed saaksid kasvada üles oma pere keskel. Kui peretugevdusprogramm saab kaasa aidata sellele, et lapsi perest ei eraldataks, siis tuleb seda ettevõtmist toetada.”

11 aastaga on SOS Lasteküla peretugevdusprogramm suutnud 450 perele tõestada, et lapse jaoks on parim kasvukeskkond oma kodu, mitte lasteküla ja programmi hea töö tulemusena on 1100 last jäänud oma vanematega kokku.

“Meile on alati meeldinud head teha,” ütleb tippkokk Tõnis Siigur, kes on pikki aastaid detailideni viimistlenud nii restoran NOA, OKO, Tuljak, Paju Villa kui ka paljude teiste tipprestoranide menüüd. “On suur rõõm olla üks neist restoranidest, kel on võimalik oma oskustega kaasa aidata sellele, et pered saaksid oma laste kasvatamise ja elu ohjamisega ise hakkama.”

Heategijaid ootavad Carmen Cafe Rotermanni, Farm, Gianni, Ginger, Hapsal Dietrich, Ingver, Jahu Resto, Juur, Korsten Armastus & Hea Toit, Kuldmokk, Leib, Mimosa, MuSu, NOA, OKO, Paju Villa, Platz, Radio, Ribe, Saku Gastro, Snoob, Spot, Trühvel, Tuljak, Umami, Olde Hansa, Villa Thai ja Washoku Story.

SOS Lasteküla Eesti Ühing