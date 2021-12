Tesla aktsionärid on viimase kahe aastaga teeninud suurt tulu, mõnel juhul 15 korda rohkem, kui oli nende algne investeering ja Tesla-miljonäre on tekkinud päris palju.

Aktsia languse oludes on võimalus veel siiski teenida palju raha, kuid ainult siis, kui tegutseda nobedalt, kui hind on veel endiselt suhteliselt kõrge. Alates novembrist on aga aktsia hind langenud juba 20% ja ekspertide hinnangul näib, et see langeb veelgi.

Paljud aktsiaturu tippeksperdid on kirjutanud, et nad näevad isegi sellist hinnalangust, mis võib päädida lausa kümnekordse langusega võrreldes praeguse väärtusega – mis oleks siis reaalne ettevõtte suuruse ja sissetulekute väljavaate hinnang.

See tähendaks, et kui müüa oma eelnevalt soetatud aktsiad praegu, siis on veel võimalik kasumit teenida. Seejuures on võimalik müüa ka n-ö lühikeseks, panustades hinna langemisele – see tehnika tähendab, et uute aktsiate ostmise asemel müüte laenatud aktsiad kohe maha, siis ostate need hiljem madalama hinnaga tagasi ja jätate saadud vahe alles.

Näiteks kui hind langeb 1000 eurolt 100 eurole, arvestamata teenustasusid, siis teenite 900 eurot iga investeeritud 100 euro kohta. Kui sellist lühikeseks müümist siduda veel lisaks finantsvõimendusega, mis on tavapärane aktsiaturul kauplemise võte (kuigi seda peetakse riskantseks), on võimalik teenida kolmekordset hinda, arvestamata teenustasusid. St investeeritud 100 eurost on võimalik tekitada 2700 eurot. Investeerides Tesla lühikeseks müügiks 10 000 eurot, võib langusstsenaariumi realiseerumisel järgmiseks aastaks saada 270 000 eurot.

Kirjeldatud strateegia huvilistele on Ühendkuningriigi turul näiteks saadaval spetsiaalseid aktsiaid kaubamärgi Granite Shares all, mis võimaldavad teil sellise nn lühikese positsiooni avada, kusjuures potentsiaalne kahju on piiratud sama summaga, mille investeerite, nagu tavaliste aktsiate ostmise puhul. Seetõttu kaasneb potentsiaalselt suure kasumivõimalusega näiliselt piiratum risk.

Seega – soovitame oma Tesla aktsiate langemisel silm peal hoida ja kui teha nüüd nutikaid otsuseid, saate vältida suuremat kahju.

Tähelepanu! See ei ole investeerimisnõustamine, Harju Elu ei soovita aktsiaid osta ega müüa ning see artikkel kajastab finantsturu seisu kolmandate isikute arvamuste põhjal.